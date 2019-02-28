بعد فنقل وتراغن .. القوات المسلحة تدخل منطقة العوينات وكانت القوات المسلحة دخلت لمنطقتي “فنقل وتراغن” ضمن عمليات تطهير الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري دخول القوات المسلحة اليوم الخميس إلى منطقة العوينات الجنوبية الغربية، وذلك وسط ترحيب كبير من أهلها.

وتقع العوينات إلى غرب أوباري بنحو 250 كلم، وإلى الشمال من غات بنحو 120 كلم.

وكانت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة أعلنت أمس الأربعاء دخول القوات المسلحة لمنطقتي “فنقل وتراغن” ضمن عمليات تطهير الجنوب .

وأوضحت الشعبة بأن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيس بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن بلدتي “قنفل وتراغن” تقعان شرق كدينة مرزق ويقعان وسط الطريق بين مدينة مرزق ومنطقة أم الأرانب جنوب البلاد ، وبهذا يتبقى للقوات المسلحة فقط بلدة أم الأرانب وبعد السيطرة عليها تصبح المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة.

وفي تصريحات سابقة، أكد المتحدث باسم الجيش عميد أحمد المسمارى أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأوضح المسمارى، إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.