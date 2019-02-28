خلال لقاء في أبوظبي…حفتر والسراج يتفقان على إنهاء المرحلة الانتقالية

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أخبار ليبيا24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأوضحت البعثة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الطرفان اتفقا خلال اللقاء أمس الأربعاء في  أبوظبي على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن حفتر والسراج أكدا أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

 

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