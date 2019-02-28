محامي ترامب السابق : ترامب عنصري وغشاش ويخادع الشعب الأمريكي ومن المقرر أن يبدأ كوهين، تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مايو المقبل

أخبار ليبيا 24

زعم مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن ترامب طلب منه أن يكذب بشأن صفقة عقارية في العاصمة الروسية موسكو أثناء حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2016.

وفي شهادته أمام الكونغرس، قال كوهين إن ترامب أدار خططا سرية لإنشاء ناطحة السحاب، في نفس الوقت الذي كان ينكر فيه وجود أي عمل تجاري في روسيا.

وقال أيضا، إن ترامب كان على علم باختراق البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي وتسريب رسائل للمرشحة المنافسة هيلاري كلينتون.

ووصف كوهين الرئيس الأمريكي بأنه “عنصري” و”مخادع” و “غشاش”.

وعلق ترامب على شهادة كوهين بأنه “يكذب من أجل تقليل عقوبة السجن (المحكوم عليه بها)”.

واستغل الرئيس الأمريكي فترة استراحة من التجهيزات الخاصة بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في هانوي عاصمة فيتنام، أمس الأربعاء، ليكتب تغريدة يرد فيها على محاميه السابق.

ومن المقرر أن يبدأ كوهين، 52 عاما، تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في مايو المقبل، بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية ودفع أموال لامرأتين مقابل صمتهما بعدما هددتا خلال حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية بالكشف عن إقامة ترامب علاقة جنسية معهما، فضلا عن إدانته بالتهرب الضريبي والكذب على الكونغرس.