في أقلّ من شهر .. مبعوث ليبيا بمجلس الأمن يغيّر رأيه بشأن العمليّات العسكريّة في الجنوب 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد أن قدّم القائم بأعمال مندوب ليبيا، لدى الأمم المتحدة السّفير “المهدي المجربي” شكوى في العاشر من فبراير الجاري، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ضد العمليات العسكرية في الجنوب الليبي، وكذلك تقدم ” المجربي” بالثناء على جهود القوات المسلحة، وما تقوم به في الجنوب الليبي؛ من أجل تطهير البلاد من العصابات والتشكيلات الإرهابية .

وفي كلمة له اليوم الخميس، أمام مجلس الأمن، قال إن ليبيا تشدّد على أهمية تنفيذ الاتفاقات الأمنية مع دول الجوار، وخاصة فيما يتعلّق منها، بموضوع القوة المشتركة الرّباعية لمراقبة وحماية الحدود.

وأضاف القائم بأعمال مندوب ليبيا : ” في هذا الإطار، فإن الجهود التي يقوم بها الجيش الوطني بقيادة المشير “خليفة حفتر” حالياً في منطقة الجنوب الليبي، سيساهم في وضع حدّ لانتشار الجريمة المنظمة، مثل الاتّجار بالبشر والسلاح والجماعات الإرهابية .

ودعا “المجبري” خلال كلمة له في مجلس الأمن الذي عقد جلسة خاصة، حول إسكات الأسلحة في أفريقيا، المجتمعَ الدولي إلى مساعدة ليبيا، بعيدا عن أي أجندات، من أجل إيجاد حلول حقيقية والمساعدة للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون، وشبكات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وخصوصا في المناطق الحدودية في ليبيا.

وأكد على ضرورة الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؛ للتنسيق في الكثير من الجوانب، خاصة في ملفات السلم والأمن وتحقيق الاستقرار.

وشدد خلال حديثه على أن عمليات الجيش التي أطلقها القائد العام “حفتر” تعمل على فرض سلطة الدولة، على كامل التراب الليبي، وتحقق الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية مع دول الجوار وفي منطقة الساحل ككل.

وتأتي هذه الكلمة بعد مرور حوالي ثمانية عشر يوميًا، من الشكوى التي قدمها القائم بالأعمال بشأن إدانته للعمليات العسكرية، في الجنوب بعد الغارة التي نفذها سلاح الجو في محيط حقل الفيل .

وأضاف “المجبري” في شكواه أن حكومة بلاده تطالب مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري، وضرورة إلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بليبيا.