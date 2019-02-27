عاجل .. القوات المسلحة تسلم حقل الفيل لجهاز حرس المنشات لم يعد هناك أي خطر يهدد العاملين بحقل الفيل أو منشآته بأي شكل من الأشكال

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القوات المسلحة تسليم حقل الفيل لجهاز حرس المنشات، بعد أن بسطت سيطرتها سلميًا على الحقل، جنوب غرب سبها، الخميس قبل الماضي .

وكانت غرفة عمليات الكرامة قالت إن القوات تقوم بتأمينه تمهيدًا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

وفي ذات السياق، قال ناطق باسم شركة «إيني» الإيطالية للطاقة إن حقل الفيل النفطي بات الآن آمنًا بعدما أمَّنه الجيش الوطني الليبي الخميس الماضي.

ونقل موقع مؤسسة «كالانيش إنرجي نيوز» البريطانية المعنية بأخبار الطاقة والصلب، عن الناطق باسم شركة «إيني» قوله، إنه لم يعد هناك أي خطر يهدد العاملين بحقل الفيل أو منشآته بأي شكل من الأشكال .

وينتج حقل الفيل، الذي تديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بالشراكة مع شركة «إيني»، نحو 75 ألف برميل نفط يوميًّا.

وكان آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء “ناجي المغربي” وصل إلى قاعدة تمنهنت الجوية .

وكان الجيش قد أعلن يوم 11 فبراير الحالي تسلمه حقل الشرارة النفطي دون قتال بعد التوصل لاتفاق مع القوة التي كانت تحرسه.

وبعد ذلك قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها ملتزمة بالاستئناف السريع لإنتاج النفط في حقل الشرارة لكن بعد ضمان سلامة العاملين.

وقبل يومين أعلن آمر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة اللواء ناجي المغربي، أن إدارته تسلمت بشكل رسمي مهام تأمين وحراسة حقل الشرارة النفطي في الجنوب من القيادات العسكرية الموجودة هناك.

وتوجه آمر حرس المنشآت، فور وصوله إلى حقل الشرارة النفطي، لاستلام مهام تأمين الحقل بعد تحريره من قبل القوات المسلحة في الأيام الماضية .

وأعلن “المغربي” في بيان له، استلامه بشكل رسمي، حرس المنشآت النفطية الحقل لتأمينه، واستئناف عملية الانتاج بعد التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط .

وليس ببعيد، عقد رئيسُ المجلس الرّئاسي “فائز السراج” اجتماعًا أمس الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، على هامش زيارته للإمارات العربية المتحدة.

واستعرض “السراج وصنع الله” أوضاع المؤسسة والقطاع، وآخر تطورات الإنتاج النفطي والمرافق الخاصة بها.

واتفق الطرفان على رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وأن يتم التنسيق فوراً مع الجهات المعنية، على إخراج كافة المجموعات المدنية من الحقل، وأن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط، وضع كافة الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن حماية العاملين والمرافق الخاصة بها، حتى لا تتكرر الأحداث والتجاوزات السّابقة، والتي انتهت بإقفال الحقل، مما تسبب في وضع القوة القاهرة ووقف الإنتاج.

وفِي هذا الصدد، أكّد رئيس المجلس الرئاسي، أن النفط هو ملك كل الليبيين، وثروة وطنية فلا يجوز إدخاله في أي صراعات، سياسية أو عسكرية أو الابتزاز به لمصالح شخصية.

وشدد “السراج” على أنه لن يتهاون مع أي أفراد أو مجموعات تحاول عرقلة عمل مؤسسة النفط في أيٍ من مرافقها، أو يهدد سلامة موظفيها ، وأنه ستتخذ حيال ذلك كافة الإجراءات الرادعة لمنع أي تجاوز، وسيتعرّض مرتكبيها للمحاسبة والملاحقة القانونية، والقضائية محلياً ودولياً.