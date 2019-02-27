استعدادًا لاقتحام منطقة أم الأرانب .. الجيش الوطني يدخل فنقل وتراغن وبهذا يتبقى للقوات المسلحة فقط بلدة أم الأرانب وبعد السيطرة عليها تصبح المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة اليوم الأربعاء دخول القوات المسلحة لمنطقتي “فنقل وتراغن” ضمن عمليات تطهير الجنوب .

وأوضحت الشعبة بأن أهالي المنطقتين قد استقبلوا وحدات الجيس بفرحة كبيرة، مشيدين بعمليات القوات المسلحة لتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية الوافدة، والجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن بلدتي “قنفل وتراغن” تقعان شرق كدينة مرزق ويقعان وسط الطريق بين مدينة مرزق ومنطقة أم الأرانب جنوب البلاد ، وبهذا يتبقى للقوات المسلحة فقط بلدة أم الأرانب وبعد السيطرة عليها تصبح المنطقة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة.

وكانت الكتيبة 166 مشاة بتعليمات من القائد العام قامت بتوزيع وحداتها في وسط مدينة مرزق، وذلك بعد دخولها وتأمينها خلال الأيام الماضية.

وأشارت الكتيبة 166 مشاة، إلى أن أفراد الكتيبة تمكنوا من القبض على بعض أفراد المجموعات الإرهابية والمعارضة التشادية، وذلك ضمن عمليات التمشيط لتأمين المدينة بشكل كامل.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم الجيش عميد أحمد المسمارى أنه يتم الاستعداد الآن لدخول مدينة أم الأرانب الجنوبية وهي مدينة تضم عددًا من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأوضح المسمارى، إن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين، مشيرًا إلى أن بها بعض الفارين من مدينة مرزق على الرغم من ذلك إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.