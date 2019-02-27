بعد دعوة الأحوال المدنية للإسراع في صرف منحة أرباب الأسر.. ليبيا المركزي يستجيب وآغا يستغرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى رئيس لجنة الأزمة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا، اليوم الأحد، استغرابه من التجانس الذي حدث بين منظومة الرقم الوطني ومصرف ليبيا المركزي طرابلس برئاسة الصديق الكبير بين ليلة وضحاها.

وأوضح آغا – عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي- أن هناك خياران لا ثالث لهما، أما أن تصريحات الكبير منذ أسبوع حول وجود تزوير في الأرقام الوطنية كاذبة وتضليل للرأي العام، أو أن التزوير حقيقي ولكن محافظ ليبيا المركزي انبطح للضغوط وردود الأفعال.

وأشار آغا، إلى رسالة نقابة المصارف الأخيرة لمجلس النواب التي طالبت بإقالة الكبير، منوهًا إلى أنه ربما وافق على صرف منحة الأرباب للحفاظ على منصبه كعادته، وبالتالي هو بعيد كل البعد عن حفظ المال العام ولا تهمه إلا مصلحته.

وكان قد أعلن مصرف ليبيا المركزي، شروعه في استكمال صرف مخصصات أرباب الأسر بالنقد الأجنبي بواقع 500 دولار لكل مواطن ليبي والمستحقة عن سنة 2018 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأرجع المصرف في بيان له – تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه – أسباب التأخر في صرف المخصصات الإضافية للسنة الماضية، إلى ثبوت الخلل الكبير في منظومة مصلحة الأحوال المدنية متمثلًا في التزوير الذي لحقها، وليس نتيجة عجز نقدي أو قصور إداري.

وأكد البيان، أن مصرف ليبيا المركزي قام بكل ما بإمكانه لكشف ومعالجة الخلل في منظومة أرباب الأسر المرتبطة بمنظومة السجل المدني، مضيفًا أنه مستمر في هذا العمل الاستراتيجي الذي أدى إلى كشف حالات كثيرة ودون أي تعاون حقيقي من الجهة المسؤولة أساسًا على المنظومة وهي مصلحة الأحوال المدنية.

وجاء ذلك بعد أن دعت مصلحة الأحوال المدنية، يوم الأحد الماضي ، المسؤولين في المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع في منح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء .

حيثُ عبرت المصلحة، عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والتي تضمنت اتهامًا صريحاً بوجود تزوير في الأرقام الوطنية، وأنه “لا يعرف حجمه أو عمقه” حسب تعبيره، مؤكدة أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، إلا أن تلك الدعوات قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك .

وأوضحت أن وجود الخطأ البشري والفني لا تتبرأ منه، ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومتها، والتي لا تصل في مجملها إلى ما وصفته بـ”التهويل” المذكور من المحافظ

ونبهت المصلحة – المصرف المركزي على وجوب مراجعته لمنظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى المصلحة من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة ويمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.