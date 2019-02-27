انتهى الإرهاب في درنة.. وأبناؤها يسعون لإعادة إعمارها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وتعافت مدينة درنة من داء داعش والجماعات الإرهابية، أطلق مجموعة من شباب المدينة، حملة تهدف إلى إعادة بناء المنازل ومعالم المدينة، التي شوهتها الحرب، من ضمنها سوق الظلام، والبياصة الحمراء، والمسجد العتيق.

وبدأت الحملة، من خلال هشتاق ( #إيدينا_في_إيدين_بعضنا_نبنوها )، في مواقع التواصل الاجتماعي، و أصبح عدد المشاركين في الحملة، يزداد ويشهد إقبالا من شباب المدينة الذين اضطهدوا، أبان تواجد داعش ومجلس الشورى في درنة.

ووفقًا لأحد الشباب المؤسسين لهذه الحملة، فإن هناك رجال أعمال من خارج المدينة، أظهروا استعدادهم في المساعدة لإعادة إعمار درنة، بمبالغ مالية بعد أن يتم فتح حساب مصرفي في الأيام القليلة المقبلة، لاستقبال المساعدات المالية، بالإضافة إلى مساعدات من أهل المدينة وبعض المهندسين، الذين قرروا المشاركة في الحملة دون مقابل.

وأكد، أن المشاركة في الحملة، مفتوحة للجميع، لبناء المدينة بعد “ثمان سنوات عجاف مرت عليها”، حسب تعبيره.

وكانت أغلب الحملات في وقت سيطرة الإرهابيين على المدينة، مقتصرة على أفراد بعينهم ومساعدات تتبع لجهات أيدلوجية فقط، وفقًا لأهالي درنة، الذين لم يستطيعوا التذمر من ذلك الوضع آنذاك.

بدوره، رحب عميد بلدية درنة بالحملة، وجرى التنسيق لعقد اجتماع بهذا الخصوص، في الأيام المقبلة، في الوقت الذي لم تُقدم أي من المؤسسات الحكومية دعم لها.

وأبدى القائمون على الحملة، أمنيتهم أن تشارك جميع مدن ليبيا في الإعمار، فبعد أن كانت درنة مدينة يخشى الجميع من الدخول إليها، الآن تفتح ذراعيها للجميع، كمدينة مدنية لم يعد التطرف فيها موجودا.

وقال أحد القائمين عليها، أن الحملة تحصلت على مقر لها بمدرسة عزوز، حيثُ قام مدير المدرسة بمنحها، لمؤسسي الحملة ليسهل الوصول إليهم من قبل المساهمين في إعادة الإعمار.

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، انطلقت عدة حملات من أجل المدينة، ولكنها جميعها انضمت تحت مجلس إدارة موحد لأجل حملة (إيدينا في إيدين بعضنا نبنوها)، بعد أن تم حصر المباني المتضررة في الحرب من قبل وزارة الإسكان .

هذا ولازالت الاجتماعات مستمرة، بخصوص وضع خطة العمل وتوزيع مهمات الإعمار على شباب المدينة وأهلها الذين نال منهم النزاع المسلح والإرهاب لأعوام.

وشهدت مدينة درنة معارك مسلحة، لأعوام بين الجماعات الإرهابية فيما بينهم، ومن ثم معارك طاحنة لدحر التنظيمات الإرهابية من المدينة، بعد أن استفحلت وعاثت فسادًا، وأقدمت على نشر الفكر المتطرف.

وبسطت القوات العربية الليبية المسلحة، سيطرتها على كافة أرجاء المدينة وأعلنت تحريرها مع مطلع العام 2019م وهو ما لقي ترحيبًا من قبل أهالي درنة ،و احتفلوا ابتهاجًا بعودة معالم الدولة المدينة داخل مدينتهم.