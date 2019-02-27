قسم النجدة جالو يضبط أكثر من 90 برميل بنزين معد لدعم الجماعات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم النجدة التابع لمديرية أمن جالو، مساء الثلاثاء، من ضبط أكثر من 90 برميل بنزين معد للتهريب، وذلك تنفيذًا للخطة الأمنية رقم (2) لعام 2019 بالمدينة.

وأفاد مصدر أمني بأن قسم شرطة النجدة قامبضبط عدد 90 برميل سعة 60 لتر وعدد 3 براميل سعة 200 لتر، معدة للتهريب لدعم الجماعات الإرهابية، حيثُ وجدت ملقاه على الأرض بجوار منازل طلاب الداخلي القادمين من خارج الواحات لغرض الدراسة في جامعات جالو.

وحذر المصدر، الطلاب القادمين من خارج جالو القاطنين بمنازل الداخلي بالمدينة التبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو سوف يُعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

حيث تشهد مدينة جالو خلال هذه الفترة انتشار دوريات المرور وشرطة النجدة لضبط ألأمن داخل المدينة ومحاربة الظواهر السلبية بالمدينة.