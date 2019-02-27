أقلّ من شهر .. ثاني لاعب مسيحي يعلن إسلامه في المرج 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اعتنق لاعب فريق المروج لكرة السلة المحترف الأمريكي “كريم كانتي” الإسلام يوم أمس الثلاثاء، بحسب مانقلته عدد من صفحات نادي المروج على موقع التواصل الاجتماعي .

و”كانتي” هو ثاني رياضي، يعتنق الإسلام هذا الموسم، بعد النيجيري “عبد الرحمن توندي” مهاجم فريق المروج لكرة القدم.

وكان محترف فريق المروج الأول لكرة القدم النيجيري “توندي لمبارد” أعلن إسلامه في الرابع عشر من فبراير، وتم ذلك بعد صلاة العصر مباشرة في مسجد أبي بكر الصديق.

وأعلن اللاعب “توندي” إسلامه أمام المصلين، واعتناقه دين الإسلام وغيّر اسمه إلى “عبدالرحمن”، وقد نطق بالشهادتين بصوت مرتفع، أمام جموع المصلين الذين فرحوا بإسلام اللاعب النصراني واعتناقه الإسلام.

وقد أقيم احتفال بنادي المروج الرياضي بهذه المناسبة، كما قام مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجبل الاخضر، بإهداء اللاعب النيجيري المسلم لباسا عربيا ليبيا فاخرًا تعبيرا له على الأخوّة الإسلامية، وتأكيدًا له على الأخوة الدينية، التي دعا إليها الإسلام تحت راية التوحيد، مثمنا دور مكتب أوقاف المرج لمساهمته في إعلان إسلام اللاعب “توندي” .