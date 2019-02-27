سفير ليبيا في اليونان : يجب أن نشجع الشّركات الأوربية للقدوم إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال سفير ليبيا في اليونان “محمد يونس بشير” إنه كان للسفارة الليبية في اليونان، دور في حضور شركة “ميتكا” اليونانية وتسهيل مهمتها في إنشاء محطة كهرباء غازية، في مدينة طبرق بمنحهم التأشيرة في وقت قياسي .

وذكر يونس – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أنه عقد عدة اجتماعات سابقة، مع إدارة الشركة في اليونان؛ وذلك نظرًا لاهتمامنا بتواجد الشركات اليونانية والأوربية بشكل عام في ليبيا .

وأوضح أن البلاد في الفترة القادمة، في أمس الحاجة إلى شركات كبرى ذات مستوى عالي، نظرًا لأن ليبيا خرجت من حالة الحرب، وهي الآن مقبلة على مرحلة الإعمار والتشييد .

وأضاف أن شركة “ميتكا” اليونانية للطاقة تعتبر من أهم الشركات اليونانية، إضافة إلى شريكاتها في هذا المشروع مثل شركة “جينرال إلكتريك” الأمريكية وهذه من أكبر الشركات في العالم .

ولفت السفير الليبي، إلى أن هذا المشروع أعتبره قفزة حضارية وسيكون له فائدة في مجال الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الإنتهاء من بناء المحطة خلال عام وإنتاجها سوف يغطي جزءا كبيرا من المنطقة الشرقية .

وتابع أنه سيتم دعم هذه الشركات، موضحًا أن إجراء العديد من المشاورات واللقاءات مع وزارة الخارجية اليونانية، والرئيس اليوناني، ورئيس الوزراء، من أجل عودة الشركات للعمل في ليبيا .

وأضاف السفير أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للشركات الأجنبية، وخاصة اليونانية؛ نظرًا لإقبال ليبيا على العديد من المشاريع، بعد مناقشاتها مع الجهات المسؤولة .