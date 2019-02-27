تقريرٌ سياسيّ.. درنة من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا ؟ “الحلقة الرابعة

” أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تفاقمت الأوضاع بين “داعش” وبعض قيادات “أبوسليم” خاصّة بعد ذبح “فرج الجافل” (البرعصي) الجندي الّذي وقع في الأسر لدى “داعش” حين قفز في سيارةٍ لداعش بالخطأ، اعتقادًا منه أنّها سيارة للجيش؛وذلك بسبب الظلام.

والذي زاد من تأزم المشهد، هو تهديد قبيلة البراعصة في الجبل الآخضر، بأخذ دم ابنها، ومما زاد تعقيدا للموقف هو الصور البشعة التي نزلت على شبكة المعلومات، وأيضا في بعض المحطات الفضائية،وكانت هناك موجة من ردود الأفعال السلبية على داعش، وعلى كل من يحمل سلاحا في درنة .

ووقعت مواجهة ساخنة في مقر شعبية درنة سابقا، مقرّ القاضي المصري ” “أبوعبدالله ” وكانت بين “ناصرالعكر” قائد كتيبة النّور، ومعاونه “فرج الحوتي” وذلك لأن العكر طلب من القاضي المصري، بصوت عالٍ، إيقاف الذبح، لأنه لا يمثل الإسلام، إضافة إلى فتاويهم الباطلة،

وفي هذا الإطاروبعد يومين، كان “ناصر العكر” و”فرج الحوتي” في سيارة الأخير، عند شارع ابن سينا،الواقع وسط درنة في حي المغار، وتفاجؤوا بخروج مجموعة من المسلحين من شارع فرعي ، وكانت فعلتهم شنيعة، فلقد أمطروا سيارتهم بوابلٍ من الرصاص، على أثرها سقط (العكر والحوتي) داخل السّيارة غارقين في دمائهم، فدرنة تشهد مرة أخرى عملية اغتيال، وعودة لمربع النارمن جديد .

وفي تلك الليلة السّوداء في درنة، بدأ نزيفُ دم آخر بين داعش وأبوسليم، بعد هدنة طويلة، مارست فيها داعش كل أنواع القتل والسرقة، وسجنت كثيرا من الأبرياء ،وأبوسليم بقيت في الظّل إلى حين وصول النار لثوبها المخملي،فلم تجد مهربا سوى الانتفاضة، وكسرت حاجز الصمت البرغماتي، الذي صنعته طيلة 8 أشهر لداعش.

وفي درنة اندلعت المعركة بين داعش وأبوسليم، إلى جانب تحالف مجموعات صغيرة مع أبوسليم ، والأمر الذي زاد من إشعال نيران المعركة، هو مقتل قائد أبوسليم “سالم دربي” بعد إصابته بنزيفٍ حاد، نقل على أثره لمستشفى طبرق ،و لفظ أنفاسه الأخيرة فيها .

تطوّرت المعركة، وهربت داعش إلى منطقة الفتائح، خارج درنة وتمركزت عند جبل ” كورفات السبعة ” وعلى مشارف المدينة، من جهة الفتائح، بدأ القناصة في صيد ما يشاؤون من الناس، مع وجود مواجهة ومقاومة عنيفة من شباب المدينة في حي السّاحل الشرقي، الذي سقط منه 120 شابا يافعا، وقد برع هؤلاء الشباب في القتال كثيرا، ولم تكن كتيبة أبوسليم وحلفائها، جادين في قتال داعش مخافة أن يصبحوا لقمة مستساغة للجيش، الذي يحاصر المدينة بسببهم، كقوة لا تعترف بالجيش والمؤسسات التابعة له .

بعد أشهر وجّه الجيش ضرباتٍ جوية لداعش في منطقة الفتائح، ناهيك عن ضربتين جويتين لسلاح الجو المصري .

وكان الجيش وقتها يقاتل في شورى بنغازي عند الهلال النفطي والبريقة، وجاءت تعليماتٌ لداعش، من قوادهم في سوريا يأمروهم فيها بضرورة الخروج من درنة، والتوجه لمناصرة الميليشيات التي تقاتل في الهلال النفطي .

كان هروبهم ليلا عبر الصّحراء،و قتل منهم الجيش الكثيرين، وضاع أخرون في الصحراء بين إجدابيا والبريقة .

وهكذا انتهت داعش في درنة، وسرقت أبوسليم النصرَ من شباب درنة المقاتل وبرز شعارٌ تاريخيّ آنذاك هو (النصر له أباء كثيرون والهزيمة يتيمة) .

أصبحت درنة تحت رحمة أبوسليم والجيش الإسلامي، وجزء من أنصار الشريعة وتم تشكيل مجلس شورى مجاهدين درنة، بتزكية من المفتي الغرياني ومجلس شورى بنغازي، الذي تتواجد قيادته بين مصراتة وطرابلس .

وجرت تحقيقات مكثّفة مع العناصر التي قُبض عليها من داعش، وتعرضوا لعمليات ترهيب وترغيب .

يذكر أن العناصر الصعبة تم تصفيتها وفي مقدمتهم “مراد السبع” و”حامد عزوز” وبعد شهورمضت من سجن 200 داعشي، تمت تسوية انضم بموجبها الكثيرون إلى أبوسليم، وتعهّد الآخرون بالتزام بيوتهم .

وقد استخدمت أبوسليم نظامًا سريًا في التحقيقات، أبرزت فيه ما يهمها فقط على شبكة المعلومات، من جرائم لداعش، لكنّ الملفات الخاصة تم إخفاؤها أيضا أخفت عمليات قتل لبعض عناصر داعش؛ كي لا تخرج هذه الأسرار، خاصة وأن درنة علمت بعمليات اغتيال لشخصيات كثيرة، قبل مجيء داعش للمدينة .

وتحاول أبو سليم إخفاء هذه الاغتيالات؛ لإبعادها من المشهد نهائيا،فهي بذلك ستفتح عليها جبهات صعبة في درنة .

من كان يقتل في درنة قبل داعش، ومن كان يخطف ويعذّب، ويطلب فدية من أهل المخطوفين ؟فهذه من أصعب الأسئلة، التي شكّلت مفارقة عجيبة لدى الكثير من أهالي الضحايا .

و بعد إعلان الجيش تحرير بنغازي، تغيرت معالم كثيرة، وأصبح الوضع مختلفًا كثيرا، فلقد سطعت قوة شبابية، تنادي بعملية الكرامة، وتكتب على الجدران عبارات مثل (الكرامة وخليفة حفتر والجيش والشرطة) .

بدأت أبوسليم تشعر، بأن خطرا قادم إليها،و بعد أن انتهت المجموعات الإرهابية التي كانت تدعمهم بالسلاح والمال في بنغازي، عبر ميناء مصراتة ومسلسل الجرافات الشهيرآنذاك ،وازداد اهتمام حركة الإخوان بملف درنة؛ خشية أن يستولي عليها الجيش، وتفقد آخر معاقلها شرق البلاد، فإذا سقطت درنة يصبح مشروع المرشد الإستراتيجي لدرنة شوكة في حلق النظام المصري وتقترب نهايته .

دخلت درنة عمقا تكتيكيا آخر، للإخوان، وذلك من خلال مطالبات دولية ومحاولات مع جهات إقليمية، ودولية للضغط على الجيش وتشويهه، وأنه يرتكب جرائم حربٍ في درنة، ويحاصرها ويسجن من يخرج منها، ويمنع عنها الغذاء والدواء .

عقدت مؤتمرات وندوات داخل طرابلس ومصراتة، وخارج ليبيا وبدعمٍ من المفتي وبقايا المؤتمر الوطني وأعضاء من المقاتلة، الذين قاموا بدور كبير في هذه المهمات؛ كي يتم ردع الجيش ولا تسقط درنة في يديه .

حاول الجيش الذي أعلنت قيادته عن الاستعداد لمعركة درنة، أن يحاور بعض الأطراف الاجتماعيي؛ كي يتم دخول المدينة، بدون عمل عسكري حفاظا عليها وحتى لا تتعرّض للدمار الذي تعرضت له بنغازي، لكن كافة المحاولات باءت بالفشل ولم يستمع أحد للعقل .

وكان التّهور واضحا، حينما تم إعدام الطيار الجهاني، الذى سقطت طائرته على مشارف المدينة، أثناء عملية قصف لمعسكرات شورى درنة ، ولم تسلّم جثته إلا بعد فترة من الزمن . وأصبح المشهد قاتما، والغروب في درنة يسرق نفسه بصعوبة بالغة في كل يوم قادم !