ليبيا المركزي يعلن البدء بصرف مخصصات أرباب الأسر مطلع مارس المقبل

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أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس البدء في صرف مخصصات أرباب الأسر الليبية بواقع 500 دولار أمريكي عن سنة 2018 ميلادية فقط بدءً من مطلع مارس المقبل.

وأفاد المصرف في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الشروع في صرف مخصصات أرباب الأسر سيكون اعتبارًا من يوم الأحد 03 مارس المقبل.

وأوضح المصرف المركزي أن مخصصات أرباب الأسر من العملة الأجنبية بالسعر الرسمي غير مشمولة بالضريبة تهدف إلى مساعدة المواطن الليبي في مواجهة الاستحقاقات المعيشية للاستخدام الشخصي والعائلي.

وأشار إلى أن التأخير في استكمال المخصصات الإضافية للسنة 2018 لم يأت نتيجة عجز نقدي أو قصور إدراري إنما بسبب ثبوت الخلل الكبير في منظومة مصلحة الأحوال المدنية متمثلا في التزوير الذي لحقها والذي وجد مصرف ليبيا المركزي من واجبه ومسؤوليته الوطنية التنبيه إليه وحث الجهات المسؤولة عنه على اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجته لما له من أضرر وأخطار على الأمن الوطني ولهذا تم تأجيل الصرف مؤقتا حتى يتم استدراك ومعالجة الخلل.

وأكد المصرف أنه قام من جانبه بكل ما في إمكانه لكشف ومعالجة الخلل في منظومة أرباب الأسر المرتبطة بمنظومة السجل المدني وهو مستمر في هذا العمل الاستراتيجي الذي أدى إلى كشف حالات كثيرة ودون أي تعاون حقيقي من الجهة المسؤولة أساسا عن المنظومة وهي مصلحة الأحوال المدنية.

ودعا المركزي المواطنين إلى التبليغ عن أي تزوير يعلمون بحدوثه ليتم إيقافه كما أنه سيعلن عن حالات التزوير المثبتة لديه دون الإشارة إلى مصدرها، مؤكدًا أنه في المسائل المتعلقة بالأمن الوطني يعتبر كل مواطن مسؤولا مسؤولية مباشرة عن كشف الأخطار والمساهمة في اتخاذ سبل مواجهتها.