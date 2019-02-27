كتيبة سبل السلام تضبط شاحنات تزود المعارضة التشادية والمجموعات الإرهابية بالوقود

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ضبطت دورية تابعة لكتيبة “سُبل السلام” التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة عدد 4 شاحنات وقود في اتجاه الجنوب الغربي كانت تقوم بتزويد الوقود لقوات المعارضة التشادية والمجموعات الإرهابية.

وذكر المكتب الإعلامي للكتيبة أنه كان بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة ثمن الوقود بعد بيعه وعدد من هواتف الثريا وكمية من الذهب المسروق من الصحراء الليبية تزن نصف كيلو بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملة التشادية ، وبعض المخدرات نوع بانغو.

وأوضح المكتب أن ضبط الشاحنات تم أثناء خروج الكتيبة في دورية بتعليمات صادرة من القيادة العامة ومنطقة الكفرة العسكرية ، حيث تأتي هذه الدوريات بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتطهير الجنوب الغربي من الإرهاب وعصابات المعارضة التشادية.