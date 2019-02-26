مجلس النّواب يعتمد ميزانية عام 2019م بقيمة 49 مليار دينار
أخبار ليبيا24-خاصّ
أكّد المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” أن المجلس اعتمد اليوم الثلاثاء ميزانية عام 2019م، بقيمة 49 مليار دينار، أي ما يعادل 35 مليارا و200 مليون دولار بالسعر الرسمي للدولار البالغ 1.39 دينار.
وأضاف “بليحق” أنّ إقرار الميزانية، جاء بعد متابعة دقيقة من أعضاء النواب، وبالتنسيق مع كافة الجهات المالية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجلسة انعقدت برئاسة “حميد حومة” النائب الثاني لرئيس البرلمان المستشار “عقيلة صالح”.
وأوضح أن المجلس أقر أيضا ميزانية الطوارئ الخاصة ببلدية تاورغاء، وتعديلات قانون الهلال الأحمر، والمتضمنة لتعديل بعض صلاحيات رئيس الجمعية، ومنح الهلال الأحمر بعض الإعفاءات.
وتابع “بليحق” أن المجلس استعرض في جلسته اليوم كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة ، بشأن ترشيح عدد من الوزراء، لوزارات شاغرة منذ فترة، وكذلك استحداث عدد من الوزارات، وبعد المناقشة والمداولة تم إقرار واعتماد المرشحين لهذه الوزارات، على أن يؤدوا اليمين القانوني، أمام مجلس النواب في الجلسة القادمة والوزراء الجدد هم : عبدالسلام محمد إمريض، نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية، والدكتور سعد عقوب ، وزيراً للصحة، وعبدالهادي إبراهيم الحويج ، وزيراً للخارجية والتعاون الدولي، وعادل عوض حسن، وزيراً للحكم المحلي، والدكتور السنوسي صالح السنوسي، وزيراً للصناعة والدكتور حسن أحمد حسن بشير، وزيراً للزراعة، وفتحية علي حامد، وزيراً للشؤون الاجتماعية .
وأضاف “بليحق”أن مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، أقر التعديلات الخاصة بقانون الهلال الأحمر والمتضمنة لتعديل بعض الصلاحيات الخاصة، برئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي، بالإضافة إلى بعض الإعفاءات للجمعية؛ نظراً لطبيعة عملها في المجال الخيري.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب، أن المجلس قد استعرض المذكرة المقدمة؛ لرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي، وأسرته وبعد المداولة والمناقشة، أقر المجلس هذه المذكرة بغالبية الحاضرين، على أن يرد الاعتبار للملك الراحل إدريس السنوسي، وعائلته وكذلك إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي.
وقال بليحق :- جلسة اليوم تضمنت أيضاً، مناقشة رئاسة عدد من الأجهزة التابعة لمجلس النواب الليبي، وهي جهاز مجلس الحقوق والحريات العامة وجمعية الدعوة الإسلامية وهيئة مكافحة الفساد ومجلس التخطيط العام، وبعد مناقشة هذا البند أقر مجلس النواب أن يتم فتح باب الترشح لرئاسة هذه الأجهزة، اعتباراً من تاريخ اليوم وحتى جلسة الثامن عشر من شهر مارس القادم، والتي سوف يتم خلالها انتخاب رؤساء لهذه الأجهزة.