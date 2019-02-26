تعرف على مهاجم النصر الجديد

أخبار ليبيا- خاص

أعلنت إدارة نادي النصر رسمياً التعاقد مع المهاجم الكيني جمعة مسعود ليصبح لاعباً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر صلاح عبد الدائم أن التعاقد مع اللاعب جاء لتقوية صفوف فريقه الذي يسعى للمحافظة على لقب الدوري الليبي للموسم الثاني على التوالي.

وأوضح عبد الدائم أن اللاعب جاهز وسيبدأ رسمياً مع انطلاقة الإياب، لافتا إلى أن المحترف الكيني صاحب 23 عام يمتلك سجلًا مميزاً.

وبدأ اللاعب مسيرته من الدوري الكيني مع شاهبانا موسم 2014 حيث لعب 5 مباريات وسجل 5 أهداف وانتقل عقب ذلك لفريق بنداري الكيني ولعب في صفوفه موسمين خاض خلالها 10 مباريات وسجل 8 أهداف لينتقل لفريق سوني سوقار موسم 2016 -2017 حيث لعب 28 لقاء وسجل 15 هدفاً.

ولعل أبرز موسم للاعب كان حين انتقل موسم 2017-2018 لفريق شاركس الكيني وخاض 31 مباراة وسجل 24 هدفاً واحترف خارجياً موسم 2018 مع فريق كاب تاون الجنوب أفريقي ولعب له 4 مباريات وسجل هدفًا وحيداً لينتقل في ذات الموسم إلى دبا الفجيرة الإماراتي ومثل الفريق في 6 مباريات سجل خلالها 3 أهداف .