بعد أكثر من أربع سنوات من إغلاقه .. افتتاح الطّريق الرابط بين منطقة وسط البلاد وغرب بنغازي
ويمتد طريق جليانة من جزيرة فندق أوزو، إلى جزيرة حي طابلينو، ويقع على الجانب الأيمن من الطريق مصيف وفندق غرناطة وفندق الفضيل
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
افتُتح مساء اليوم الثلاثاء، شارع الجزائر الرابط بين منطقة وسط البلاد وجليانة وطريق قاريونس غرب بنغازي، بعد إغلاقه منذ انطلاق عملية الكرامة في العام 2014م .
شارع الجزائر الذي بات افتتاحه وتمكين المركبات الآلية من المرور عليه، أمرًا ملحا بعد أزمة اختناق شديدة شهدتها الطرقات المؤدية إلى جامعة بنغازي، وحي عمارات قاريونس والحي الجامعي ومنطقة قنفوذة .
وكانت قوات الجيش والشباب المساند، أقفلت الطريق في أكتوبر من العام 2014م إبان المواجهات العنيفة مع عناصر الإرهاب، والتي تم دحرها وهزيمتها في كل محاور القتال داخل مدينة بنغازي وضواحيها .
ويمتد طريق جليانة من جزيرة فندق أوزو، إلى جزيرة حي طابلينو، ويقع على الجانب الأيمن من الطريق مصيف وفندق غرناطة وفندق الفضيل .
وكان رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” أجرى يوم أمس الإثنين، جولة تفقدية بمشروع توسعة ورصف وإنارة وصيانة طريق المطار بمدينة بنغازي، برفقة وزير الداخلية المستشار “إبراهيم بوشناف”، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري”.
واستمع “الثني” إلى شرح وافٍ من قبل مدير جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس “ناجي المعداني”، لافتًا إلى أن المشروع شارف على الانتهاء، بما يضمن أعمال التوسعة وإظهار الصورة الجمالية لمدخل المدينة الجمالي، وبلغت قيمة تنفيذ مشروع معالجة شبكة الكهرباء ونقل المحطات خارج الطريق العام بطريق المطار بمدينة بنغازي (1,826,970.000 د.ل) فقط مليون وثمانمئة وستة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعون دينار، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 454 لسنة 2018م ميلادي.