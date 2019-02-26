بعد أكثر من أربع سنوات من إغلاقه .. افتتاح الطّريق الرابط بين منطقة وسط البلاد وغرب بنغازي ويمتد طريق جليانة من جزيرة فندق أوزو، إلى جزيرة حي طابلينو، ويقع على الجانب الأيمن من الطريق مصيف وفندق غرناطة وفندق الفضيل