القوات المسلحة تؤكد السيطرة على أهم 4 مدن ليبية في الجنوب الاستعداد لدخول مدينة أم الأرانب، وهي مدينة تضم عدداً من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة عميد أحمد المسماري، أن قوات الجيش دخلت منطقة القطرون بالجنوب، لتأمينها وحمايتها من الإرهابيين.

وأضاف المسماري، أنَّ منطقة القطرون كان بها بعض الفارين من مدينة مرزق، إلا أنها منطقة آمنة ولا توجد بها أي قوى معادية أو إرهابية.

وكشف المسماري، عن الاستعداد لدخول مدينة أم الأرانب، وهي مدينة تضم عدداً من العناصر المسلحة التابعة للمعارضة التشادية وغيرها من العصابات الإجرامية.

وأشار المسماري، إلى أن أهم أربع مدن ليبية في الجنوب أصبحت تحت سيطرة الجيش الوطني، وهي: سبها ومرزق وأوباري وغات.