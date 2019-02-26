بعد أن اتّخذته الجماعات الإرهابية وكرًا لها .. وزير الزّراعة يشدّد على ضرورة الإسراع في تأهيل مشتل الفتائح
تشكيل لجنة مختصة للمباني القائمة بالمخالفة، وترجيع المقرات المعتدى عليها التابعة للقطاع
أخبار ليبيا 24 – خاص
عقد رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية المهندس “محمد عبد العالي” اجتماعا مع عميد بلدية درنة المستشار “عبد المنعم الغيثي” ضمن خطة الهيئة لإحياء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بدرنة .
وناقش الطرفان عدة قضايا تهم القطاع،كان من أبرزها تفعيل مكتب حماية الأراضي الزراعية ليقوم بدوره المناط به، وذلك لحصر المخالفات والحد منها، وإصدار تعميم لوقف الاعتداءات على الغابات والأراضي الزراعية، وخاصة الغابات الواقعة على الطريق بين “كرسة ولاثرون” الخاضعة للقانون رقم 15 لحماية الأراضي .
وبحث “عبد العالي” مع “الغيثي” التعميم أيضًا على المكاتب القانونية بعدم تسجيل الأراضي الواقعة على البحر، وتشكيل لجنة مختصة للمباني القائمة بالمخالفة، وترجيع المقرات المعتدى عليها التابعة للقطاع .
وأكّد رئيس الهيئة على ضرورة إيعاز الشركة التي كلفت بصيانة مقر القطاع بدرنة للإسراع في تنفيذ العمل، وإلا سيتم سحب العقد وتكليف جهة أخرى بالتنفيذ، ومحاولة إيجاد حلول لمشكلة شح المياه بالمدينة خصوصًا جنوب درنة بعد عجز محطة التحلية عن سد هذا العجز .
وشدد “عبد العالي” في ختام الاجتماع على ضرورة الإسراع، في تأهيل مشتل الفتائح الذي اتخذته الجماعات الإرهابية، وكرا لها وإزالة الألغام المزروعة به؛ ليكون جاهزا لإنتاج الشتول بأسرع وقت ممكن.