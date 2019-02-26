بعد أن اتّخذته الجماعات الإرهابية وكرًا لها .. وزير الزّراعة يشدّد على ضرورة الإسراع في تأهيل مشتل الفتائح تشكيل لجنة مختصة للمباني القائمة بالمخالفة، وترجيع المقرات المعتدى عليها التابعة للقطاع