الأنوار يواصل معسكره التحضيري استعداداً للإياب

أخبار ليبيا24- خاص

يواصل فريق كرة القدم بنادي الأنوار معسكره التحضيري لفترة أسبوع و يتخلله مباريات ودية في مدينة البيضاء ويأتي هذا المعسكر في ظل توقف مباريات الدوري الليبي الممتاز.

وبحسب تصريحات مسؤولين من النادي لـ”أخبار ليبيا24″ فإن المعسكر يأتي للمحافظة على رتم اللعب وزيادة المخزون البدني لدى الرياضيين و تجهيز العائدين من الإصابة إضافة الى أن المعسكر سيعطي الفرصة للطاقم الفني للوقوف على جاهزية الفريق.

ويشرف على تدريبات فريق الأنوار المدرب على النزال الذي استلم مهام الفريق خلفاً للتونسي منير حريز.

وكانت إدارة نادي الأنوار قد تعاقدت مع المحترفان الماليان علي غيندو و دامبي كمارا والنيجيري سيث تشوكوكاديبيا سيدعمون الفريق خلال مرحلة الإياب.

ويعاني الأنوار من أزمة في النتائج فلم يحقق الفريق خلال 7 جولات أي فوز في الدوري الممتاز ويتذيل المجموعة الأولى من دون أي نقطة.