أنباء عن ضبط موظف في شركة الخطوط الليبية بتهمة تهريب سبائك ذهبية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر من مطار بنينا الدولي أنه تم القبض على موظف في شركة الخطوط الجوية الليبية يقوم بتهريب السبائك الذهبية.

وقال المصدر إن الجهة التي ألقت القبض على الموظف في الأيام القليلة الماضية، هي سرية تابعة للجيش الليبي دون يحدد أن تبيعتها لأي من الكتائب.

وأضاف المصدر أن عملية القبض كانت في محلها، وأن السرية كان في حوزتها معلومات شافية عن عملية التهريب، معبراً عن امتنانه لكل الجهات الأمنية والعسكرية التي تحرص على الأموال العامة.

مراسل “أخبار ليبيا24″ تواصل مع المستشار القانوني في شركة الخطوط الليبية عزالدين المشنون، والذي لم يقدم أية معلومات تنفي أو تؤكد صحة الخبر، وطالب التأكد من الأجهزة الأمنية في المطار.

وقال المشنون :”يمكنكم التأكد من الأجهزة الأمنية المختصة في المطار لديها تقاريرها ولديها إجراءاتها، وهذه الأفعال إن وقعت تعبر عن الشخص ولا تمثل الشركة ولا إدارتها”.

وتوجّه مراسلنا بسؤال للمستشار المشنون فحواه ” سؤالي هل الواقعة حدثت فعلاً وأن الخبر صحيح؟ “، وكان رد المشنون التالي:”لم أسمع بالخبر إلى الآن، لكن تستطيع أن تزور الأجهزة الأمنية في المطار وتتأكد منها”.