لمتابعة مشروعات منظمات الأمم المتحدة… وفد أممي يواصل زيارته لمدينة سبها

أخبار ليبيا24

يواصل وفد أممي زيارته لمدينة سبها لمتابعة المشروعات التي تقوم على تنفيذها منظمات الأمم المتحدة في المدينة.

وقال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد رافع الخيالي، إن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على المشاريع التي وقع تنفيذها داخل مدينة سبها في مختلف مجالات الصحة والخدمات وغيرها.

وأضاف الخيالي أن البلدية ناقشت عددا منها وأوضحت انها لاتريد ترحيل المشاريع المتفق عليها من العام الماضي للعام الحالي، مشددة على ضرورة إنهاءها حسب المدد المتفق عليها.

وأوضح عميد البلدية أن المنظمات الأممية تمكنت بالاتفاق مع البلدي من إنجاز مشاريع في مجال الصرف الصحي والطرقات والمراكز الصحية والأدوية، كما أنجزت برنامجا متكاملا لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال، الذي قطعت فيه هذه المنظمات شوطا لابأس به، حسب قوله.

يشار إلى أن الوفد ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة الدولية، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، ومنظمة اليونيسف.

كما يشارك في الوفد ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية من خارج الأمم المتحدة، وعدد من موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.