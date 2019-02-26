الليبي للشراع يحديد موعد لتنظيم التصفيات التمهيدية لسباق رياضة “كايت سيرفنج”

حدد الاتحاد الليبي للشراع والرياضات البحرية، يوم غد الأربعاء ، موعدا لتنظيم التصفيات التمهيدية لسباق رياضة الكايت سيرفنج، في مصيف النخيل في منطقة بوفاخرة غرب مدينة بنغازي .

وأشار الاتحاد إلى أن التصفيات سوف تشمل رياضيين من مدن طرابلس وبنغازي وزوارة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 لاعبا محترفا وذلك لاختيار منتخبًا احترافيًا يمثل الدولة الليبية في بطولة الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى2019 في جزيرة سال.

كما حدد الاتحاد موعدا لفعاليات السباق وذلك على تمام الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 مساء، ومن ناحية أخرى سيجرى أيضا اختيار ستة فائزين من كل مدينة .