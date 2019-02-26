الأولى من نوعها .. ترحيل مهاجرين غير الشرعيين بإذن من القائد العام

الأولى من نوعها .. ترحيل مهاجرين غير الشرعيين بإذن من القائد العام ستتبع هذه الرحلة رحلات أخري لنقل المهاجرين من الجنسيات الإفريقية المختلفة، وذلك لغرض تنظيف البلاد من المهاجرين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت طائرة مؤجرة من قبل منظمة الهجرة الدولية بترحيل “164” مهاجر غير شرعي من الجنسية النيجيرية، بينهم نساء وأطفال من مطار تمنهنت إلى مطار لاغوس بنيجيريا .

وأكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار محمد منفور أن عملية الترحيل جاءت بناء على تعليمات القائد العام المشير خليفه حفتر بمنح الإذن لطائرة مؤجرة من قبل الأمم المتحدة لترحيل المهاجرين إلى بلادهم .

وأوضح المنفور إلى أنه ستتبع هذه الرحلة رحلات أخري لنقل المهاجرين من الجنسيات الإفريقية المختلفة، وذلك لغرض تنظيف البلاد من المهاجرين وضمن عودة أمنة لهم .

هذا وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت إعادة أكثر من مائة وستين مهاجرًا غير قانوني طواعية من مدينة سبها إلى نيجيريا عبر مطار تمنهنت المدني، مشيرة إلى أن إعادة المهاجرين جاءت عبر برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة، وبدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني أعلنت أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية مؤكدة أن أي طائرة تطير في المجال الجوي بالجنوب دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط وبحال عدم امتثالها للأوامر ستُعامل كهدف معادٍ.