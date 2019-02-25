مواطنون…الوطنية للنفط تتحمل مسؤولية الخسائر بسبب استمرار فرض القوة القاهرة على حقل الشرارة

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حمل مواطنون ليبيون مصطفى صنع الله بصفته رئيس المؤسسة الليبية للنفط ومجلس إدارتها المسؤولية القانونية والإدارية والمالية عن الخسائر التي ترتبت عليها استمرار فرض القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي.

وأكد المواطنون – في بيان لهم – أنه منذ تأمين القوات المسلحة العربية الليبية لحقل الشرارة النفطي سلميا، وطلب رفع القوة القاهرة عنه وحتى الآن، لاتزال المؤسسة الليبية للنفط ترفض رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي دون مبرر واقعي.

وأشاروا إلى أن حرس المنشآت النفطية الذين يقومون بتأمين الحقل ومنشآته هم نفسهم من يؤمن كل الحقول والموانئ النفطية العاملة في شرق وجنوب ووسط ليبيا، والتي شهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمهنيتهم وكفأتهم في أكثر من لقاء وتصريح إعلامي، بحسب البيان.

وأوضحوا أن القوات المسلحة التي تدعم حرس المنشآت النفطية التابعين لهم يسيطرون على كامل حوض مرزق ويقومون بحماية وتأمين كل محيط الحقول والمنشآت النفطية بما فيها حقل الفيل الذي لم يوقف إنتاجه بعد تأمينه سلميًا كما حقل الشرارة.

ولفتوا إلى أن خسارة الشعب الليبي من تعنت ورفض رئيس وإدارة المؤسسة الليبية للنفط تجاوزت 500 مليون دولار، بما يعني نصف مليار دولار، وهي تزداد كل يوم يستمر فيه التعنت باستمرار فرض القوة القاهرة غير المبرر.

وطالبوا كل الجهات القانونية واﻷجسام الرقابية والسلطات التنفيذية بوقف هذا العبث بالثروة الليبية، وإيقاف ومحاسبة كل مسؤول عن استمرار خسارة الخزانة الليبية لموردها الأساسي المتمثل توقف ما يقارب ثلث إنتاج ليبيا من النفط لأسباب سياسية.

وشددوا على أن المؤسسة الليبية للنفط المعنية والمحتكرة ﻹدارة ثروة الليبيين من النفط والغاز، يجب أن تبقى حيادية ومحايدة، فليس من شأنها إبداء رأي أو موقف من عمليات عسكرية، ويجب ألا تكون أبدا أداة للضغط والمماحكة السياسية.

يشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية أعلنت في مطلع فبراير الجاري السيطرة على كامل حقل الشرارة النفطي بالجنوب.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة القيادة بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة عقب إعلانها الانتهاء من تأمين الحقل النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي عقب سيطرة القوات المسلحة عليه وتأمينه بشكل كامل.

وأوضح صالح أن أسباب إعلان القوة القاهرة على الحقل زالت، طالبًا صنع الله بالتواصل والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة بالخصوص.

وحمل رئيس مجلس النواب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسؤولية الخسائر المادية الناجمة عن استمرار إغلاق حقل الشرارة النفطي بفرض القوة القاهرة عليه.

ومن جهته، ناشد المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي واستئناف الإنتاج وعودة العاملين.

وحمل المجلس الاجتماعي في بيان له رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، مسؤولية التأخير، وذلك في إشارة إلى أن الأعذار قد انتهت بعد تسلم القوات المسلحة مسألة تأمين الحقل.