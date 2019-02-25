 تسييري طبرق يغلق موزعي الغاز ويحدد تسعيرة جديدة للإسطوانة

ووفقًا لهذه التعليمات يُسمح حاليًا ببيع الإسطوانات في محطات الوقود التي يبلغ عددها 20 محطة في حدود بلدية طبرق من كمبوت شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوباً.

وطالب “بوالخطابية” اللجنة بمتابعة نظم السلامة بهذه الموزعات على أن لا يفرج عنها إلا بعد استيفاء شروط السلامة المطلوبة، التي تضمنت سهولة الخروج والدخول إلى الموزعات وأن تكون على شارع أو شارعين وعدم ملاصقة الموقع للأحياء السكنية والالتزام بالتسعيرة والتعهد بعدم بيع الغاز للسيارات خارج الموزع.

وبين “بوالخطابية” أن التسعيرة الجديدة للإسطوانة 2 دينار، مؤكدًا إلزام محطات الوقود بتعليق السعر بشكل واضح للمواطنين.