عودة عجلة الدوري الليبي بمواجهات قوية في المجموعتين

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تعود عجلة منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل، بعد غياب لأكثر من 10 أيام، حيث أفسح هذا التوقف الفرصة لاستعدادات المنتخب الليبي، من خلال معسكره في تونس.

وتبدأ منافسات الدوري من بوابة المجموعة الثانية، بلقاء الاتحاد المصراتي وضيفه الخمس بملعب مصراتة الأربعاء، وفي ذات اليوم يتقابل المحلة والوحدة بملعب طرابلس.

وتتواصل مباريات الدوري الليبي، يوم الخميس المقبل، بلقاء النصر والتعاون المعاد من الجولة السادسة، الذي سيحتضنه ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

كما سيلتقي النصر منافسه الهلال يوم الاثنين، المقبل في لقاء مؤجل عن الجولة السابعة، سيحتضنه ملعب شهداء بنينا، فيما يواجه التعاون نظيره نجوم إجدابيا في نفس اليوم وعلى ذات الملعب .

ولحساب الجولة الثامنة للمجموعة الأولى، تنطلق المنافسات يوم الخميس المقبل، بلقاء التحدي وخليج سرت بملعب شهداء بنينا، وتستمر المنافسات يوم السبت بلقاء يجمع الأهلي بنغازي ودارنس.

وتختتم منافسات المجموعة يوم الجمعة، بإجراء أربع مباريات، فيلتقي الأنوار والهلال بملعب شهداء بنينا في المباراة الأولى، ويتقابل النّصر والأخضر في نفس الملعب في المباراة الثانية، وعلى ملعب طبرق يواجه نجوم إجدابيا منافسه شباب الجبل، ويلتقي على ملعب سرت التعاون وضيفه الصداقة .

وفي المجموعة الثانية، ستقام يوم الجمعة مباراتين، الأولى تجمع الأولمبي ورفيق بملعب الزاوية، ويلتقي في الثانية الاتحاد ومنافسه المدينة على ملعب طرابلس.

ويلتقي يوم السبت الشط وأبوسليم، وتختتم الجولة يوم الأحد بمواجهة الأهلي طرابلس والسويحلي بملعب طرابلس .