البحث الجنائي يقبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة تجّار العملة في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، من ضبط عصابة تقوم بالسطو المسلح على المواطنين وتجّارالعملة في سوق فنيسيا، بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي.

وأفاد مدير الإعلام الأمني بالإدارة “وليد العرفي”، بأنّ عملية القبض، نجحت بعد عملية أُعدت على مدى؛ لتجميع المعلومات والتحري والمتابعة على أولئك المجرمين.

وأوضح “العرفي”، أنّ آلية عمل العصابة، تبدأ في مراقبة وملاحقة المواطنين، ورصد الأشخاص الذين يقومون بصرف أو شراء عملة الدولار، في سوق فينيسيا وأماكن أخرى، ويقومون باعتراض الطريق عليهم وسلب أموالهم .

وأكد “العرفي”، أنّ التشكيل العصابي، قام بعمليات سطو على “مول تجاري” في حي شبنة وحي السلام، وقد اعترف أعضاء التشكيل، من خلال الاستدلال على العديد من قضايا السرقة والسلب بقوة السلاح، لافتًا إلى أن أكثر قضاياهم تركزت في سوق فينيسيا .

ودعت الإدارة العامة للبحث الجنائي، كل من تعرض إلى عملية سطو في سوق فينيسيا، أو أمام المول في منطقتي حي السلام وحي شبنة في الفترة السابقة، مراجعة مبنى الإدارة خلال اليومين القادمين.