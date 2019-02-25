الثّني يكشف عن قيمة مشاريع بنغازي ويؤكّد عدم استفادة الحكومة من إيرادات النّفط 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة “عبدالله الثني”، أن قيمة مشاريع بلدية بنغازي الخاصّة بلجنة إعادة الاستقرار، قد بلغت 781 مليون دينار ليبي، مولها مصرف ليبيا المركزي مباشرة.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع “الثني”، مساء الأحد، مع عدد من الأكاديميين والنشطاء السياسيين والإعلاميين بالمدينة، بحضورمحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”، ووزير التعليم “فوزي بومريز”، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “صقر بوجواري”، حيثُ تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالشأن العام، وعمل الحكومة المؤقتة، ومشاريعها في بلدية بنغازي.

وأوضح “الثني”، أنّ هذه القيمة لا تشمل المشاريع التي تنفذها الحكومة، عبر وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، في مختلف القطاعات الخدمية عبر الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة والمصرف المركزي، أوليا اهتماما خاصا بمدينة بنغازي، وإعادة إعمارها وحل مختنقاتها نتيجة لما تعرضت له من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكّد”الثني” أن الحكومة والجيش يسيران في خط واحد، وهما في تنسيق تام ومتواصل في مختلف قضايا الشأن العام بما يخدم المواطن، مشيدًا بالانتصارات المتوالية للجيش، لافتا إلى أن الحكومة في حرب شرسة على الفساد، وتعمل على إعادة الاستقرار للبلد.

وحث رئيس مجلس الوزراء، كافة الأكاديميين والنشطاء والإعلاميين، بتقديم المشورة للحكومة وكذلك توجيه النقد البنّاء لها، مبينًا أن الحكومة عملت طيلة عمرها، دون الحصول على دينار واحد من إيرادات النفط، وقدمت جميع الخدمات للمواطنين، من خلال الاقتراض من البنوك التجارية.

من جهته، حثّ محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، الحاضرين على تشكيل جماعات ضغط على مجلس النواب، ليقر أعضاؤه عددا من التشريعات الهامة على رأس قانون لإنشاء صندوق سيادي لإعادة الإعمار.