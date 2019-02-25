مصدر مُطّلع .. حفتر و السّراج لن يلتقيا تحت ضغطٍ فرنسي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

رفض القائد العام للجيش الليبي المشير “خليفة حفتر” مقابلة رئيس المجلس الرئاسي “فايز السراج”، بعد الضّغوط الممَارسة من قبل “ماري فيليبي” المستشار الجديد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، في فريق الشؤون الخارجية الخاص بالرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” للقاء الطرفين .

وكانت وكالة أخبار (ليبيا 24 ) قد علمت من مصادر رفيعة خاصة، إن “فيليبي”، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يحاولان الضغط سرّاً؛ من أجل ترتيب لقاء بين قائد الجيش الليبي المشير “خليفة حفتر” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” في أبو ظبي أو باريس .

ويشار إلى أنه في الثامن عشر من فبراير الجاي، استقبل “المشير حفتر” المبعوث الأممي في مقر القيادة .

وخلال اللقاء، أيّد سلامة الاقتراح الذي قدمته “ماري فيليبي” لإقامة اجتماع بين الطرفين في عاصمة الإمارات “أبو ظبي” الأحد الماضي الذي وافق الرابع والعشرين من فبراير الجاري .

وكشفت المصادر نفسها، أنّ “فرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة، يعملان على سدّ الفجوة بين حفتر والسراج، من خلال التركيز على الحاجة، للتوصل إلى حل مشكلة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية “.

وأكدت المصادر، أنه في حالة فشل مساعي عقد اجتماع أبوظبي، سيتم ترتيب لقاء جديد بين حفتر والسراج في باريس في 25 أو 26 فبراير الجاري .