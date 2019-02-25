المنقوش: تحرك التشكيلات المسلحة في المنطقة الوسطى إلى الجفرة أمر طبيعي دعا كل الأطراف إلى الابتعاد عن الحلول العسكرية في ظل سير جميع الإجراءات على أرض الواقع بهذا الاتجاه مما يشكل خطورة كبيرة جداً في حال وقوع مواجهات بين التشكيلات

أخبار ليبيا 24 – خاص

برر رئيس أركان المؤتمر العام السابق “يوسف المنقوش” تحرك قوات من المنطقة الوسطى “مصراتة” باتجاه الجفرة ، أمر طبيعي لأحقية المنطقة لتأمين حدودها الإدارية وعدم السماح لأي قوات غير تابعه لها من التواجد في هذه الحدود.

وأكد “المنقوش” على عدم وجود أي معلومات رسمية مؤكدة لديه عن تحرك قوات باتجاه الجفرة .

وقال المنقوش – خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأحد – إن أي حركة عسكرية في ظل الظروف الراهنة ستكون سبب في حدوث التوتر، مؤكداً على أن مثل هذه الامور يجب معالجتها من قبل جميع الأطراف.

وتابع مضيفاً :” لايمكن أن تكون قوات ليست منظمات إرهابية أو أجانب هي قوات تتبع منطقة عسكرية وحكومة الوفاق، هذه المنطقة تسعى لتأمين نفسها وذلك من حقها للسيطرة على كل المرافق العسكرية الموجودة داخل حدود المنطقة.

وبيّن أن القوة العسكرية في المنطقة الغربية كبيرة جداً ولديها الإمكانيات والأسلحة والمعدات والذخائر لكن التوجه لمناطق نفوذ القوات المسلحة والاشتباك معها ليس الحل، مشدداً على أن الحلول العسكرية للأزمة الليبية أمر يجب الابتعاد عنه لأنه سيزيد الوضع تعقيداً.

ودعا خلال تصريحه كل الأطراف إلى الابتعاد عن الحلول العسكرية في ظل سير جميع الإجراءات على أرض الواقع بهذا الاتجاه مما يشكل خطورة كبيرة جداً في حال وقوع مواجهات بين التشكيلات الموجودة في المنطقة العسكرية الغربية ومن وقات الجي التابعة لحفتر .

وقال :”بالنسبة لسلاح الجو الموجود عند قوات الجيش التابعة لحفتر ليس له تأثير كبير لأن الطائرات كلها قديمة وفي حال عدم وجود تدخل أجنبي فإن سلاح الجو لدى كل الأطراف سواء قوات الجيش التابعة لحفتر أو المنطقة الغربية ليس بالمؤثر على التحركات العسكرية ويمكن أن يكون له تأثير على مناطق ومدن لإحداث الدمار بها فقط”.

ويرى أن سيطرة القوات المسلحة على حقلي الشرارة والفيل وامتدادها للحقول في المنطقة الغربية بعد سيطرتها مسبقاً على كل الحقول لن يكون له تأثير من الناحية الأمنية بسبب وجود قرار دولي ينص على ضرورة أن يكون النفط تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق وعدم استطاعة أي جهة التصرف بمبيعات النفط إلا بالطريقة المعتمدة .