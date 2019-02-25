أحد المتهمين باختطاف السّفير الأردني .. الإرهابي “بوعمود” في قبض قوّات الأمن 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن جهاز مكافحة الإرهاب بمصراتة من القبض على الإرهابي المدعو “أيمن بوعمود البرغثي ” داخل المدينة، بعد رصد تحركاته المشبوهة من قبل أعضاء الجهاز .

“بوعمود” هو أحد أبرز المتهمين في قضية اختطاف السفير الأردني عام 2014م، الذي تمت مقايضته للإفراج على الإرهابي “محمد الدرسي” الملقب بــ “النص” .

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من القبض على الإرهابي “بوعمود” في محاور القتال في بنغازي، في شهر أكتوبر عام 2015م، وتم إطلاق سراحه بعد عملية تبادل أسرى، بين الجماعات الإرهابية وقوات الجيش .

وشارك المدعو “أيمن بوعمود البرغثي ” في حرب قصور الضيافة مع قوات “دامونة” التابعة لحكومة الغويل حينها، في طرابلس عام 2017م، وأصيب في تلك المعارك، كما شارك في معركة طرابلس الأخيرة، مع قوة تابعة لـ”دامونة” المساندة للواء السابع .

و”بوعمود” هو سجين سابق في أبو سليم بتهمة مساعدات تنظيم “كتائب الشهداء ” في فترة التسعينات، وانضم عام 2011م إلى كتيبة 17 فبراير، ومن ثم انتقل إلى كتيبة “راف الله السحاتي” التكفيرية، ومتهم بجرائم اغتيالات واختطاف داخل مدينة بنغازي، ومن أقواله في إحدى منشوراته على صفحته عام 2012م ” عليكم بالكواتم ” .