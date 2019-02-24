شركة الخليج تجري صيانة للتوربينة الغازية الثّانية بحقل مسلة

أخبار ليبيا 24 –خاصّ

أفادت مراقبة الصيانة بحقل مسلة، بأن قسم التورباين مستمر في أعمال عمرة المولد التوربيني الغازي، وأن عمرة المولد التوربيني الثاني (GT2) بالمجمع رقم (9) تسير وفق ما هو مخطط له من ناحية وصف العمل.

وأكدت مراقبة الصيانة، أنه تم تركيب (ROTOR TURBINE) من قبل الشركة المنفذة لهذا المشروع، والذي يعتبر من أهم أجزاء هذه العمرة، والتي تشمل صيانة التوربينة والمولد الكهربائي وتحديث منظومة التحكم.

وأوضحت، أن هذا المشروع يعتبر من أهم مشاريع إدارة الصيانة بشركة الخليج العربي للنفط في حقل مسلة للعام (2019م) كونه سيحافظ على توفير مصادر الطاقة بالحقل، وسيدعم استقرار شبكة الضغط العالي بحقول مسلة وماجد، حيث أن هذا المولد التوربيني، يعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 17 MW.

ويتوقع المشرفون بأن أعمال العمرة، سيتم الانتهاء منها نهاية شهر فبراير الجاري، لتبدأ بعدها عمرة المولد التوربيني الأول (GT1) والمولد التوربيني الثالث (GT3).

يشار إلى أن محطة توليد الطاقة بحقل مسلة، تتكون من عدد (4) مولدات توربينية، موجودة بالمجمع رقم (9) وأن شركة الخليج تولي اهتمامات كبيرة، لكل المواقع التابعة لها من حيث الصيانة من أجل المساهمة في زيادة الإنتاج الذي يعود بالنفع على البلاد.