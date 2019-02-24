بلدية شحات تحيي الذكرى الثانية لرحيل عالم الآثار فضل القوريني

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أحيت بلدية شحات، بالتعاون مع مصلحة الآثار والهيئة العامة للإعلام والثقافة، بالحكومة المؤقتة، اليوم الأحد، الذكري السنوية الثانية لرحيل عالم الآثار الليبي “فضل القوريني” تحت عنوان (الآثار بين الماضي والحاضر).

فضل علي الحاسي الذي لقب بـ”فضل القوريني”، فلقد ساهم بشكل كبير في حماية الآثار الليبية، حيثُ عُرف بكونه المرجع الأول في ليبيا في مجال الآثار، وبصفة خاصة الإغريقية منها.

ولد “القوريني”، عام 1948م بمدينة شحات، وتوفي عام 2017م، قدم مجموعة من البحوث حول دراسة اللغة الإغريقية القديمة، ومن أشهر إصداراته (اللغة الإغريقية والنقوش).

وعمل في عدة مؤسسات بحثية دولية منها:- جمعية الدراسات الليبية في لندن و منظمةإيكوم للمتاحف في باريس .

وكان لعمله دور كبير في حماية الآثار الليبية، من النهب والسرقة خلال السنوات الماضية، كما أنه أفنى حياته في المحافظة على هذا التراث، هذا ما أكده أصدقاء “القوريني” خلال إحياء ذكرى وفاته .

هذا وأكد رئيس مصلحة الآثار بالحكومة المؤقتة “خالد دخيل”، لـ”أخبار ليبيا 24” أن المحافظة علي الإرث التاريخي والحضاري، للمواقع الأثرية الممتدة داخل الحدود الليبية، هو مسؤولية تضامنية على الجميع المشاركة فيها.

وأشار “دخيل”، إلى ضرورة أن تفعل الدولة قانون الآثار، وبند تعويض ملاك الأراضي التي يقع داخلها المواقع الأثرية، حتى تتمكن المصلحة من حماية الموروث الحضاري من الخطر .