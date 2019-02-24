هيئة الرّقابة الإدارية تنظّم دورة تدريبية لموظفيها في سبها

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

انطلقت أعمال دورة تدريبية، حول أساليب العمل الرقابي وكتابة التقارير، اليوم الأحد، بمدينة سبها، للرفع من كفاءة موظفي هيئة الرقابة الإدارية، والتي تنظمها الهيئة ضمن برنامج تطوير الموظفين بالفرع.

ويشارك في الدورة مجموعة، من موظفي الهيئة من إدارات مختلفة، يتدربون على الأساليب الحديثة في كتابة التقارير الإدارية في مجال الرقابة، والمهارات التي يجب أن يكتسبها موظف الهيئة حتى يؤدّي عمله بشكلٍ جيّد.

وقال المدرب في مجال الرّقابة الإدارية “فرج أبوسنينة”، إنّ الدورة جاءت بناءً على طلب موظفي الهيئة؛ لتطوير مهاراتهم، موضحا أنّ الهيئة تسعى إلى تحقيق رقابة إدارية فعّالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة، وأن العاملين فيها يهدفون إلى تحسين أدائهم، بمواكبة التطور في هذه المهنة.

وأضاف “أبوسنينة”، أن مستويات الموظفين المشاركين في الدورة متفاوتة بحسب الخبرة، خاصة أن من ضمنهم موظفين، بلغت سنوات عملهم ما فوق الـ20 عامًا، وبعضهم لاتزال تجربته العملية بسيطة، وهو ما يدفع الحماس بين المشاركين والرغبة في التطوير خلال الدورة.