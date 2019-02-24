“الدعم النفسي” بسبها ينهي دورة تدريبية لإعداد فريق جديد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى فريق الدعم النفسي والاجتماعي بمدينة سبها، دورة تدريبية؛ لإعداد فريق عمل في ذات المجال، من مكون الطوارق بحي الطيوري.

وخُصِصتْ هذه الدورة التي استمرت لمدة سبعة أيام؛ لإعداد فريق دعم نفسي من الطوارق بتدريبهم على مهارات مساعدة الناس؛ لتجاوز الأزمات النفسية، وكيفية تنظيم نشاطات تجمع الناس وتساعدهم على التغلب على الاضطرابات النفسية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لفريق الدعم النفسي والاجتماعي فرع سبها “أحمد قليوان”، إن عددا من أبناء حي الطيوري، تواصلوا مع الفريق وطلبوا أن يتم تدريبهم؛ ليتمكنوا من إنشاء فريق داخل الحي، خاصة أن الأخير شهد العديد من الحروب والاشتباكات وحالات النزوح.

وأوضح “قليوان” أن المستهدفين تدربوا على مهارات التواصل والإصغاء، وكيفية المساعدة وحل المشكلات، للذين يمرون باضطرابات نفسية، وأيضا يتم تدريبهم على مهارة العمل ضمن فريق عمل واحد.