“الدعم النفسي” بسبها ينهي دورة تدريبية لإعداد فريق جديد

10

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهى فريق الدعم النفسي والاجتماعي بمدينة سبها، دورة تدريبية؛ لإعداد فريق عمل في ذات المجال، من مكون الطوارق بحي الطيوري.

وخُصِصتْ هذه الدورة التي استمرت لمدة سبعة أيام؛ لإعداد فريق دعم نفسي من الطوارق بتدريبهم على مهارات مساعدة الناس؛ لتجاوز الأزمات النفسية، وكيفية تنظيم نشاطات تجمع الناس وتساعدهم على التغلب على الاضطرابات النفسية المختلفة.

وقال المدير التنفيذي لفريق الدعم النفسي والاجتماعي فرع سبها “أحمد قليوان”، إن عددا من أبناء حي الطيوري، تواصلوا مع الفريق وطلبوا أن يتم تدريبهم؛ ليتمكنوا من إنشاء فريق داخل الحي، خاصة أن الأخير شهد العديد من الحروب والاشتباكات وحالات النزوح.

وأوضح “قليوان” أن المستهدفين تدربوا على مهارات التواصل والإصغاء، وكيفية المساعدة وحل المشكلات، للذين يمرون باضطرابات نفسية، وأيضا يتم تدريبهم على مهارة العمل ضمن فريق عمل واحد.

مقالات ذات صلة

بعد نجاح مهمّتها في درنة.. إدارة البحث الجنائي تعود إلى مقرها في بنغازي

شركة الخليج تجري صيانة للتوربينة الغازية الثّانية بحقل مسلة

بلدية شحات تحيي الذكرى الثانية لرحيل عالم الآثار فضل القوريني

هيئة الرّقابة الإدارية تنظّم دورة تدريبية لموظفيها في سبها

المزيد

بعد نجاح مهمّتها في درنة.. إدارة البحث الجنائي تعود إلى…

شركة الخليج تجري صيانة للتوربينة الغازية الثّانية بحقل مسلة

بلدية شحات تحيي الذكرى الثانية لرحيل عالم الآثار فضل…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24