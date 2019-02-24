مسؤول بشركة البريقة يسلط الضوء على المشاريع الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو الإدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح، إن الشركة اتجهت لتنفيذ مشاريعها الموجودة والمخططة لها في الأصل، منها إنشاء خزان سعة 30 متر مكعب في مستودع طبرق وهو تحت الإنشاء حاليًا.

وأوضح صالح، أنه من ضمن المشاريع تنفيذ عدد 20 خزان غاز بميناء طبرق وصيانة الرصيف النفطي الموجود بالمدينة لأنه في وضع سيئ جدًا، إضافة إلى إنشاء مستودع غاز بمنطقة القيقب بالجبل الأخضر.

وأضاف صالح، أن الشركة تقوم بإنشاء مستودع غاز بمدينة الزويتينة، وكذلك مستودع نفطي متكامل كبير جداً غرب مدينة بنغازي وسيتم البدء فيه في القريب العاجل ويتم تنفيذه عن طريق الخزانة العامة وليس بميزانية شركة البريقة، مؤكدًا أنه سيتم صيانة مستودع البريقة النفطي الذي دمر أثناء الأحداث وجميع المرافق بمستودع رأس المنقار، وإنشاء 3 خزانات بموازنة عام 2019 .

ولفت إلى أن شركة البريقة الآن بصدد صيانة الخط الرابط بين ميناء بنغازي ومستودع رأس المنقار بالمجهود الذاتي، حيثُ شكلت لجنة للإشراف عليه لإحياء وتشغيل مصنع أسفلت بنغازي، قائلا : “نحن بانتظار شحنة من الخام المقطوف وسوف تكون هذه الشحنة مميزة وسيساهم المصنع في سير التنمية”، مؤكدًا تشكيل لجنة من شركة البريقة لاستلام شحنة الخام المقطوف (فضلات المصافي) لاستخراج مادة البتومين وهو القطران المستخدم في الرصف، متوقعًا عودة المصنع خلال شهر.

وأشارعضو الإدارة للشؤون الفنية والمناطق الوسطى والشرقية بالشركة، إلى سعي الشركة حالياً لتسيل الاعتمادات المستندية بالمصارف، مضيفًا أن شركة البريقة ستقوم بإنشاء مصنع زيوت أساسية على ناتج مصفاة طبرق، حيثُ أن المشروع الآن قيد الدراسة وسيكون موقع المصنع بين موقعي شركة الخليج وشركة البريقة بمدينة طبرق، لافتًا إلى أن المصنع سيخفف من نسبة مادة المازوت المنتجة من مصفاة طبرق.

واستطرد صالح أن هناك اتجاه لإنشاء مصنع أنابيب غاز بمدينة بنغازي وورشة لصيانة هذه الأنابيب بمستودع رأس المنقار، موضحًا أن كل ذلك يقع تحت بند الاستثمار، مضيفًا أن الشركة سوف نتجه لإنشاء مصافي عن طريق الاستثمار مع بعض الزملاء في القطاع وعن طريق بعض المستثمرين.