“الأحوال المدنية” ترد على اتهامات ليبيا المركزي وتطالبه بتسريع صرف منحة أرباب الأسر

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد عدة مطالبات توجه بها مراسل وكالة “أخبار ليبيا 24″، إلى رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، لمعرفة رد المصلحة عقب تصريحات محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير والتي كشف خلالها عن وجود تزوير في منظومة الأرقام الوطنية والتي أرجع إليها أسباب تأخير صرف منحة أرباب الأسر لهذا العام .

أوجز بالتمر رده حول تلك المطالبات قائلاً :” العب الشطرنج منذ صغري فتعلمت منها أن الأفعال أعلى صوتاً من الأقوال، كما علمتني كيف احتفظ بسر خطواتي المقبلة وأن اتغلب على شهوة الكلام” .

إلا أنها خرجت علينا مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الأحد ببيان أعلنت عبره عن تفاجئها من تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير .

وأشارت المصلحة، إلى أن تصريحات الكبير تضمنت اتهامًا صريحاً بوجود تزوير في الأرقام الوطنية، وأنه “لا يعرف حجمه أو عمقه” حسب تعبيره، مؤكدة أنها طالبت بموجب كتابات رسمية مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماعات مشتركة وإبداء أي ملاحظات أو استفسارات، إلا أن تلك الدعوات قوبلت بالإهمال واستمرار حملة الاتهام والتشكيك .

ونبهت المصلحة عبر بيانها – المصرف المركزي على وجوب مراجعته لمنظومتهم الخاصة بصرف منحة أرباب الأسر من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها لما لدى المصلحة من مؤشرات وأدلة حول الاستعلام على بعض القيود بشكل مريب من خلال هذه المنظومة ويمكن تقديمها للمصرف المركزي والجهات الرقابية للتحقق منها.

وأوضح البيان أن وجود الخطأ البشري والفني لا تتبرأ منه مصلحة الأحوال المدنية، ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة وتصويب وتطوير منظومتها، والتي لا تصل في مجملها إلى ما وصفته بـ”التهويل” المذكور من المحافظ .

ودعت المصلحة عبر بيانها، المسؤولين في المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى عقد اجتماعات عاجلة مشتركة للتسريع في منح الحقوق المالية من النقد الأجنبي للأسر الليبية ووضع الضوابط وآليات مشتركة لمعالجة وتجنب أي أخطاء .

وحثت المصلحة كل من لديه دليل أو قرينة تتهم فرعاً من فروع مصلحتها أو موظفاً من موظفيها بالتزوير أو التعطيل، سرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة ومكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وختمت المصلحة بيانها بتأكيدها أنها لا تقحم نفسها في أي صراع مع أحد، فهي “خدمية فنية حساسة يقوم على عملها الاستحقاق الانتخابي والتخطيط الاقتصادي والحفاظ على هوية الدولة الليبية في فترة خطيرة من فترات الوضع الاستثنائي للشعب الليبي” .