تسييري طبرق يوضح الأسباب الكامنة وراء انتشار المخدرات 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أرجع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” أسباب انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بالمدينة إلى الإرباك الذي طال فرع جهاز مكافحة المخدرات.

وأوضح بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا 24″ أن فرع الجهاز بطبرق لديه رئيسان، حيثُ لم يقم الرئيس السابق بتسليم مهامه للمكلف الجديد، مما تسبب في إرباك الجهاز والتأثير على عمله لمكافحة المخدرات، إضافة إلى عدم وجود مقر لهم، متسائلًا “أين المكان الذي كان يعمل به الجهاز في السابق؟”.

وأشار إلى البلاغات التي تصلهم من المواطنين بشأن انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بالمدينة، منوهًا إلى اشمئزاز المواطنين من انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة والعديد من المباني الشاهقة المنتشرة.

وتساءل عن مصادر أموال أولئك الذين يشترون مساكن بملايين الدينارات ويزيلونها ويبنون مكانها عمارات مخالفة للقانون من حيث عدد الأدوار داخل الأحياء التي لا يسمح ببناء عمارات شاهقة داخلها؟.

وأكّد أنّ محاربة انتشار المخدرِّات ليست بالأمر السهل؛ لأنّ الصحراء شاسعة والحدود مترامية الأطراف ولا سيّما المنطقة الجنوبية، مرجحًا أن يكون انتشارها جزءاً من حرب ممنهجة على شباب ليبيا في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد في الوقت الحالي.

وشدّد على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة لمحاربة هذه الآفة ومصادرها، قائلًا : “نحن نتفاجأ في وصول العديد من الحاويات إلى ميناء طبرق بها مخدرات وحبوب هلوسة دون معرفة مصادرها أو من يقف وراء وصولها لتقيد قضيتها ضد”.

وأفاد بأن هناك معلومات تشير إلى بيع الخمور والمخدرات داخل محلات بالمدينة، ووصول المخدرات إلى الجامعات، وإلى أن ذلك مؤشر خطير.

وأعرب عن أمله في تكاتف جميع الأجهزة الأمنية من الدعم والنجدة والجيش والمواطنين لمحاربة هذه الآفة ذات المردود سلبي على شبابنا.