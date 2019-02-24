قوّات الأمن في سبها تحرّر مختطف مصري وآخر ليبي 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة سبها، اليوم الأحد، من فكّ أسرّ مواطن مصري وآخر ليبي، اختطف الأول قبل شهرين، على يد مجموعة مسلحة في مدينة أوباري، جنوب البلاد.

وأفاد مدير جهاز البحث الجنائي سبها رائد “مختار علي السائح”، بأن القوات الأمنية داهمت مقر العصابة، الذي كان عبارة عن منزل يقع بالقرب من جزيرة المعهد الصحي بالمدينة.

وأوضح “السائح”، أن المختطف المصري الذي حرر، اسمه “ضياء الدين زهير عبدالحميد” من سوهاج بصعيد مصر، ودخل ليبيا قبل ثمان سنوات، حيثُ كان يعمل في مجال تجارة الملابس ببلدة الحطية بالقرب من مدينة أوباري، وقد وقع اختطافه من محله، دون أن تتوصل الجهات الأمنية المحلية لمكانه.

وأضاف، أن أجهزة التّحري في سبها، تابعت القضية بعد ورود إشارات عن مكان وجود المجموعة المسلحة، وتأكّدت صباح اليوم من مكان المختطَف، موضحا أن وحدات من مركز شرطة القرضة، وجهاز الدعم المركزي والكتيبة 116 التابعة للجيش والبحث الجنائي،قد داهمت الموقع وحررت المختطف، وكان معه مواطن ليبي الجنسية، من سكان سبها احتجزته المجموعة، لأخذ فدية من ذويه، مشيرًا إلى أنه تم القبض على الخاطفين وعددهم أربعة أشخاص.

وأكد “السائح” أن المخطوفيْن في حالة صحية مستقرة، ووقع نقلهم إلى مركز سبها الطبي للاطمئنان على صحتهما، بعد التعذيب الذي تعرضا له على يد المسلحين، و أوضح أن التحقيق جارٍ معهم لدى الجهات المختصة، في مركز شرطة القرضة.

الجدير بالذكر أن قوات الجيش الليبي، بسطت سيطرتها على مدينة سبها، وعدد من مناطق الجنوب مؤخرا؛وذلك لفرض الأمن بعد انتشار جرائم القتل والخطف والسرقة بها، واشتهرت بتواجد عصابات التّهريب فيها.