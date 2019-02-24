غرفة عمليات إجدابيا تستلم 16 مهاجرًا قُبض عليهم في جالو

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استلمت غرفةُ عمليات إجدابيا والأمن المركزي بالقيادة العامّة للجيش الليبي، أمس السبت، 16 مهاجرًا غير شرعي قُبض عليهم من قبل السرية الرابعة الواحات بمدينة جالو.

وقال جندي بالسرية إن السرية الرابعة التابعة للجيش الليبي تمكنت- من خلال دوريات الاستطلاع لرصد البوابة الجنوبية لجالو في الساعات الأولى صباح الجمعة- من القبض على سيارتين نوع تويوتا فجعة تحمل 16 مهاجرًا غير شرعي.

وأضاف الجندي : تبين بعد القبض عليهم وإحالتهم إلى المعسكر من خلال التحقيق أنهم يحملون الجنسية التشادية والسودانية، وفارّون من الجنوب ويحملون كميات من الذهب معهم وجالونات فارغة بصندوق سيارتهم القادمون بها إلى جالو.

وتابع أنّ القوة المشتركة إجدابيا أُبلغت بالأمر، بدورها أرسلت قوة مساء السبت لتستلم المهاجرين وسياراتهم وأحالتهم إلى جهات الاختصاص للتحقيق معهم.

وأشار الجندي إلى أن السرية تقوم بطلعات باستمرار في مناطق الواحات خصوصاً في هذه الفترة بسبب فرار المجرمين من أيدي قوات المسلحة بالجنوب الغربي .