العثور على شعار لإحدى فصائل المعارضة التشادية في مرزق

أخبار ليبيا24

عثرت القوات المسلحة العربية الليبية أثناء تمشيط بعض المقرات في مدينة مرزق عقب تطهيرها من العصابات الإجرامية والتشادية على شعار لإحدى فصائل المعارضة التشادية.

وأحرق جنود القوات المسلحة الشعار في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوثق العثور عليه، حيث يحمل اسم “مجلس الاستشارة العسكرية للسلام الجمهوري” مؤكدين أنه لا مكان للعصابات التشادية في مدينة مرزق ولا في ليبيا عامة.

وكانت القوات المسلحة تمكنت اليومين الماضيين من بسط كامل سيطرتها على مدينة مرزق بعد أن كثفت هجومها البري والجوي مدة ثلاثة أيام على العصابات الإرهابية التشادية، ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية – أنها صادرت مجموعة من الآليات والأسلحة من العصابات التشادية، إضافة إلى أسر العديد من العناصر التشادية.

وفي سياق ليس ببعيد، أكد المسؤول الإعلامي في اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت الخميس من بسط سيطرتها على حقل الفيل.

وأضاف الخرطوش أن الرؤية الصحيحة للساعات القادمة تكمن في كيفية تأمين الحقل الواقع حوالي 80 كم جنوب شرق حقل الشرارة.