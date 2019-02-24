تعيين “قرقاب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اليوم السبت قرارًا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وذلك بعد الإطلاع على جملة من القوانين والقرارات.

وقد احتوى هذا القرار على أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجدد حيث عين فيصل قرقاب رئيسا لمجلس الإدارة، وعين عمران الشائبي وتوفيق الطويل وأحمد خضورة ورجب خليل ومحمد مختار أعضاءا في مجلس إدارة الشركة.