مدير أمن طبرق : لدينا دوريات ليلية باشرت أعمالها لضبط الأمن بالمدينة

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير أمن طبرق عقيد فرج الشيهني إن المديرية باشرت بنشر دوريات أمنية داخل المدينة لتأمين المداخل والمخارج وتستمر هذه الدوريات من الساعة الحادية عشرة ليلاً إلى الساعة السادسة صباحاً.

وأضاف الشهيني في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه لديهم دوريات راكبة من النجدة والبحث الجنائي تبدأ وتنتهي بنفس التوقيت ومهمتها حفظ الأمن داخل المدينة.

وأشار مدير الأمن إلى أن كل هذه الدوريات مرتبطة مع الغرفة الأمنية بالمديرية عن طريق أجهزة الاتصال للمتابعة والتنسيق مابين الدوريات المتحركة والثابتة.

وأوضح الشهيني أن الدوريات المتحركة من النجدة والبحث الجنائي تتكون من سيارتين وكل سيارة بها عدد 5 أفراد، وتنطلق هذه الخطة الأمنية لتأمين المدينة ومنع أي اختراقات أمنية قد تحدث أثناء الليل.

ولفت مدير أمن طبرق إلى أن الدوريات المتحركة تستلم أي بلاغات من المواطنين عن طريق مراكز الشرطة لمتابعتها وتقوم بالقبض على المخالفين لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأكد الشيهني أنه خلال الفترة القادمة سيتم تفعيل كاميرات المراقبة الحديثة التي تعمل في كل الأوقات وستكون دعماً لحفاظ الأمن والاستقرار والتي تم تركيبها.

وذكر مدير أمن طبرق أن الأمن بالمدينة مستقر ومؤمن ولم تحدث أي اختراقات أمنية بعد انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة.