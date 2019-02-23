أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن ابتعدت عن العمل في ليبيا منذ وصول “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض، عادت واشنطن إلى الخط الأمامي في ليبيا، ولكن هذه المرة قررت الوقوف مع قوات مدينة مصراتة في احتجاز طرابلس، و أيضًا لاستعادة السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الكبرى، بدءً من هيئة الاستثمار الليبية (LIA) .

ووفقاً لخبر نشره موقع مغرب كونفيدونسيال وترجمه أخبار ليبيا 24، الذي عنونته بـ”واشنطن تقرر اللعب ببطاقة مصراتة”، إلى رحلة وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي وصفه بـ”مفتاح مصراتة” من 12 إلى 15 فبراير إلى واشنطن، حيث تم استقباله في وزارة الخارجية والبنتاغون، لافتاً إلى أن زيارة “باشاغا” إلى واشنطن أعد لها القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا “بيتر بودي”، والذي تلقى دعوة من الدولة الليبية في 30 من شهر أي يناير، حيث تم استقباله من قبل باشاغا ووفد مدني وعسكري مهيب من المنطقة الوسطى بالإضافة إلى العديد من قادة مصراتة وميليشيا البنيان المرصوص.

ووفقا للموقع نفسه، حمل “بودي” رسالة مزدوجة إلى قادة مصراتة، أكد من خلالها أن الولايات المتحدة لن تدع المشير “خليفة حفتر” يمسك بزمام الأمور في طرابلس، لكنه حذرهم من الإقدام على أي خطوة من تلقاء أنفسهم، مشيرة إلى أن مُستقبلي “بيتر بودي” تلقوا رسالته بشكل واضح .

وكشف الموقع عن لقاء جرى في الثالث من فبراير بين قادة ميليشيات مصراتة الرئيسية والمجلس العسكري، ورئيسه “إبراهيم بن رجب” في مكتب رئيس الاستخبارات العسكرية في المنطقة الوسطى “إسماعيل شكري”، لمناقشة طرق مواجهة المشير “خليفة حفتر”، حيث اتخذت قوات مصراتة موقعاً في جنوب طرابلس بعد ذلك الاجتماع، لافتاً إلى إنه تم فصل “شكري” من منصبه في شهر يناير لكنه استمر في وظيفته.

وأضاف أن التحالف بين مصراتة وواشنطن واضح أيضاً من خلال الطريقة التي أعيدت بها السيطرة على الأموال العامة، والتي تأثرت بشدة بالفساد، وفي بعض الأحيان تحت إشراف الميليشيات التي كان من المفترض أن تحمي مكاتب أولئك الذين يديرونها.

وكشف مصدر خاص من مصراتة أن القائم بأعمال النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، أمر باجراء تحقيق مع أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وأمر باعتقال الرئيس والمدير التنفيذي علي محمود حسن، لافتة إلى إنها “العملية التي سيطرت على الصندوق السيادي من قبل رئيس الوزراء فايز السراج”.

وبيّن أن “أوامر الصور” نفذت بموافقة “ستيفاني وليامز”، واصفاً وليامز بـ”الشخصية الثانية” في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والقائمة بأعمال الولايات المتحدة السابقة في ليبيا، مضيفاً إنه وبحسب مصادر مصرفية ليبية، وليامز تضغط الآن على الصديق الصور لمعالجة المؤسسات الأخرى، بدءاً من البنك الليبي الخارجي.

وأفاد التقرير في شقه الثاني والمعنوّن بـ “ميّل قادة مصراتة إلى إبرام صفقة مع “خليفة حفتر””، إن حماية طرابلس من قبل قوات مصراتة قد تكون مقدمة لاتفاق مع “خليفة حفتر”، مشيراً إلى أن حفتر ومن خلال هجومه على جنوب ليبيا سيتمكن من وضع طرابلس تحت ضغط أكبر.

ولفت الى أن “فتحي باشاغا” الذي كان لفترة طويلة تحت تأثير “صقور مصراتة”، ومعادٍ لأي شكل من أشكال التحالف مع قائد الجيش، بدَل موقفه بشكل جذري في 16 فبراير، في حديثه لقناة الحرة التلفزيونية، حيث أشاد بحفتر ودوره بتأمين الجنوب وحقوله النفطية.

وبيّن التقرير إنه يمكن تسريع هذا التغيير بتعيين رئيس المجلس العسكري السابق في مصراتة سالم جحا، كرجل ثاني في قوات الجيش التابعة لحفتر تحت سلطة حكومة فايز السراج.

وكشف إن جحا يتفاوض بشكل مباشرة مع “حفتر” منذ عام 2016م، كما يشارك منذ عام 2017م في جهود إعادة توحيد القوات المسلحة بدعم من مصر.

وأشار الموقع إلى أن ميليشيا فجر ليبيا، تحالف الأغلبية الإسلامية التي سيطرت على العاصمة طرابلس من عام 2014م وحتى عام 2016م، ويشمل على وجه الخصوص، ميليشيات قوة حماية طرابلس الجديدة، بمكوناتها القوية، مليشيا ثوار طرابلس والنواصي، تعارض بشدة أي تحالف مع “حفتر”، كما كان حال فجر ليبيا، مضيفة “باختصار، عادت ليبيا إلى ما كانت عليه قبل تشكيل حكومة الوفاق في عام 2016م”.