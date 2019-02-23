لجنة إعادة الاستقرار إلى مدينة بنغازي تضيف مشاريع جديدة لصالح المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني صباح اليوم بمقر ديوان مجلس الوزراء فرع بنغازي اجتماعًا موسعًا مع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي والتي تم تشكيلها بموجب قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بهدف إعادة الاستقرار وإعمار بنغازي بعد ماشهدته المدينة جراء الحرب على الإرهاب .

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع محضر اجتماعها الأول الذي عقد بشهر يناير 2019، حيث استعرضت تقارير عن تحليل حساب تكلفة إزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام، وما ورد من توصيات بالخصوص وأقرت اللجنة المزيد من تنفيذ العديد من المشروعات في مجال رصف الطرق، وصيانة المرافق التعليمية والصحية والخدمية والمقرات الإدارية بالمدينة، إضافة إلى العديد من الإنشاءات، وذلك بالإضافة إلى المشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة عبر وزاراتها وهيئاتها لصالح المدينة.

وحضر الاجتماع الذي يترأسها رئيس مجلس الوزراء كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، ومقرر اللجنة رضا فرج فريطيس، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء، والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر بحث في الثامن عشر من فبراير الجاري المستجدات المتعلقة بأعمار مدينة بنغازي مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري والوفد المرافق له والمتمثل في عضو المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات ومدير إدارة تقنية المعلومات بالبلدية ومدير هيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة للمنطقة الشرقية .

من جانبه، قام المهندس الصقر بوجواري بإطلاع حفتر خلال الزيارة على آخر مستجدات الأوضاع الخدمية لمدينة بنغازي، وذلك من خلال عرض بعض الإجراءات الأولية المتخذة واللازمة لإعداد رؤية إعادة أعمار بنغازي.

بدوره، شدد حفتر على ضرورة المباشرة وبشكل عاجل بإنهاء أي إجراءات تعيق الأعمار وتذليل الصعاب، لافتاً إلى أن مدينة بنغازي هي المدنية التي دفعت التكلفة باهظة من دماء شبابها وتستحق أن يعيش أهلها في رخاء وعزة وكرامة .