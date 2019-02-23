المنتخب الأولمبي ينهي معسكره بتونس 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أنهى المنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، معسكره التحضيري الخارجي الذي احتضنته سوسة التّونسية.

وكان المنتخب الأولمبي، قد حقق الفوز وديّاً، أمس الجمعة على حساب رديف النّجم الرياضي السّاحلي بنتيجة (1-0).

وتعادل أمام البنزرتي التونسي (0-0)، وفاز على فريق سيدي بوعلي (2-0) .

ويقود المنتخب الأولمبي المدرب “رضا عطية” ويساعده “محمد الككلي”.

وتأتي هذه التحضيرات استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا، خلال مارس المقبل ضمن تصفيات أمم إفريقيا تحت (23) عامًا التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020م.