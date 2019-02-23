رئيس جامعة سبها: صرف مستحقات المعيدين في الجامعة هذا الشهر

أخبار ليبيا24

قال رئيس جامعة سبها المكلف ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة محمد أرحيم، إن جميع المعيدين في الجامعة ستصرف مستحقاتهم خلال هذا الشهر بعد استيفاء بياناتهم.

وأضاف أرحيم أن الجامعة نجحت في اعتماد الملاك الوظيفي الذي يضم جميع المعيدين بالجامعة، موضحا أنها الجامعة الأولى التي تعتمد كوادرها في هذا الملاك خلال العام الجاري.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن القائمين على الاحتجاج الواقع أمام الإدارة العامة للجامعة لم يكونوا على دراية بما قد حققته الجامعة في مجال استيفاء مستحقاتهم.

وأوضح أرحيم أن الإدارة رصدت مايفوق 70 ألف دينار لشراء مجموعة من الكتب والمراجع لمكتبتها، بناءا على ماورد من الكليات، كما تسير بشكل منتظم في تفعيل المكتبة الإلكترونية والتي سيستفيد منها جميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

وفيما يخص الإيفاد أشار رئيس جامعة سبها إلى أن هذا الموضوع يعتبر من صلاحيات الوزارة وهي التي تملك وضع السياسات العامة بخصوصه.

يشار إلى أن مجموعة من المعيدين المحتجين على تأخر صرف مستحقاتهم، وسياسات وزارة التعليم فيما يخص الإيفاد للخارج عقدوا اجتماعا مع الإدارة العامة للجامعة لمناقشة مواضيع الاحتجاج.