في الدوري السوداني.. واقعه غريبة الخصمان شقيقان والحكم الأب

أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت واحدة من مباريات دوري الدرجة الأولى السوداني لكرة القدم في مدينة عطبرة، واقعة غريبة ومثيرة وقد لاتتكرر.

فحكم مباراة فريقي النسر والهدف، كان مبارك سيد أحمد، وابنيه صدر الدين وتقي الدين، كانا قائدا الفريقان المتنافسان خلال المباراة لتجتمع الأسرة خلال المباراة في واقعه غريبة جداً .

وتداولت وسائل الإعلام السودانية صورة تجمع اللاعبان ووالدهم خلال إجراء القرعة قبل انطلاق اللقاء.

وتظهر الصورة مبارك سيد أحمد، كابتن النسر عطبرة، وحاليا يلعب لفريق الرابطة كوستى، وشقيقه تقي الدين، الذي يرتدي شارة قيادة الوطن عطبرة باللون الأصفر، بينما يمثل والدهما كقاضٍ يفصل بينهما من خلال إدارته لتلك المباراة.