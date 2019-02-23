مصدر مُطلع .. ماكرون وسلامة يضغطون سراً من أجل ترتيب لقاء بين حفتر والسراج في أبو ظبي أو باريس

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت وكالة أخبار ليبيا 24 من مصادر رفيعة خاصة، إن “ماري فيليبي ” المستشار الجديد لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في فريق الشؤون الخارجية الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، يحاولان الضغط سراً من أجل ترتيب لقاء بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في أبو ظبي أو باريس .

وقالت المصادر لأخبار ليبيا 24، إن “لفيليبي” ، تمارس الضغط سراً بشكل قوي مع “سلامة”، لترتيب اجتماع طارئ في أبو ظبي “بين قائد الجيش حفتر ورئيس حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، فايز السراج.

وفي 18 فبراير، خلال اجتماع غسان سلامة مع حفتر بمقر القيادة في الرجمة، أيد سلامه الاقتراح الذي قدمته “ماري فيليبي” لإقامة اجتماع بينهما في عاصمة الإمارات “ابو ظبي” غدًا الأحد الموافق للرابع والعشرين من فبراير الجاري .

وكشفت المصادر نفسها، أن “فرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة يعملان على سد الفجوة بين حفتر والسراج من خلال التركيز على الحاجة إلى التوصل إلى حل لمشكلة الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية “.

وأكدت المصادر أنه في حالة فشل مساعي عقد اجتماع الغد في أبوظبي، سيتم ترتيب لقاء جديد بين حفتر والسراج في باريس في 25 أو 26 فبراير الجاري .